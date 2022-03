Alphacool stellt Wasserkühler für die GeForce RTX 3090 Ti FE vor

Es ist ein offenes Geheimnis, dass heute die GeForce RTX 3090 Ti an den Start gehen wird. Um 15:00 Uhr werden wir einen entsprechenden Test veröffentlichen, der Verkaufsstart ist ebenfalls für diesen Zeitpunkt vorgesehen. Der Wasserkühlungsspezialist Alphacool stellt wenige Stunden vor dem Start den Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090TI Founders Edition vor. Wie der Name schon verrät, ist der Wasserkühler für die GeForce RTX 3090 Ti in der Founders Edition vorgesehen.

Alphacool spricht in der Pressemitteilung vor allem die hohe Abwärme dieses Modells an. 450 W und mehr sollen es sein. Diese enorme Leistungsaufnahme schreit förmlich nach einer effizienteren Kühlung in Form einer Wasserkühlung.

Der Eisblock-Aurora-Wasserkühler misst 220,5 x 146,40 x 23,35 mm und besteht aus vernickeltem Kupfer. Die Abdeckung erfolgt über eine Acrylplatte sowie einer Abdichtung mittels O-Ringe. Der Bereich oberhalb der GPU ist mit besonders feinen Kühlkanälen versehen, durch die das Wasser fließen muss. In diesem Bereich entsteht ein Großteil der Abwärme.

Über vier G1/4-Zoll-Anschlüsse wird der Wasserkühler in den Kühlkreislauf eingebunden. Hier hat der Nutzer die Wahl, in welcher Richtung er die Schläuche führen möchte. Elf RGB-LEDs beleuchten die Acrylabdeckung. Mit im Lieferumfang befindet sich auch eine Backplate aus Aluminium.

Der Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090TI Founders Edition kostet 149,99 Euro und ist direkt verfügbar.

Optional erhältlich ist zudem eine aktive Backplate. Diese kommt auf Abmessungen von 220,5 x 121,4 x 13,3 mm und bedeckt einen Teilbereich der Rückseite. Der Kühler ist ebenfalls aus Kupfer gefertigt und wird dann vernickelt. Über zwei kleine 5/3mm-Anschlüsse wird der rückseitige Kühler in den Kreislauf eingebunden. Dazu ist auch ein entsprechender Schlauchanschluss vorhanden. Sechs adressierbare RGB-LEDs sorgen auch hier für die entsprechende Beleuchtung.

Eine aktive Backplate ist für die GeForce RTX 3090 Ti aber weniger sinnvoll als es sie für die GeForce RTX 3090 war, denn für das neue Ti-Modell kommt rückseitig keinerlei Speicher zum Einsatz. GDDR6X-Speicherchips mit einer Kapazität von jeweils 2 GB sind völlig ausreichend, um bei zwölf Stück an der Zahl auf die Speicherkapazität von 24 GB zu kommen.

Die Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3090 TI Founders Edition kostet 79,99 Euro und soll in zwei bis drei Wochen verfügbar sein. Die zweite Zubehör-Komponente ist eine Slotblende mit einer Höhe von zwei Slots, die 15,39 Euro kosten soll und ab sofort verfügbar ist.