Core 100 und 200: Alphacool stellt neue Core-Ausgleichsbehälter vor

Alphacool hat seine Core-Serie der Ausgleichsbehälter aktualisiert. Ein neues Außengewinde in der Acrylröhre soll die Stabilität und Sicherheit in der Abdichtung deutlich verbessern. Im Bereich der Optik und bisher sichtbaren Innengewinde wurden ebenfalls einige Verbesserungen vorgenommen. Das vorher sichtbare Gewinde verschwindet nun vollständig im Inneren des Bodens. In der D5-Pumpenabdeckung sind nun 12 RGB-LEDs verbaut.

Keinerlei Änderungen gibt es hinsichtlich der flexiblen Montagemöglichkeiten. Der Ausgleichsbehälter kann weiterhin auf Standfüße am Boden gestellt werden und über diversen Halterungen ist eine Montage am Gehäuse, direkt an einem Radiator oder einem Lüfter möglich.

Der Core 100 hat ein Volumen von 200 ml, der Core 200 kommt auf 400 ml.

Das Gehäuse für die Pumpe und der Deckel bestehen aus Acetal. Die Röhre aus Acryl. Am Gehäuse für die Pumpe sind jeweils ein G1/4-Zoll-Ein- und Auslass vorhanden. Im Deckel kann das Wasser ebenfalls über einen G1/4-Zoll-Anschluss in den Ausgleichsbehälter eingeführt werden.

Der Alphacool Core 100 kostet 74,99 Euro, der Core 200 kommt auf 79,99 Euro.