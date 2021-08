Watercools Heatkiller V gibt es jetzt auch für AMD Radeon RX 6800/6900XT

Watercools aktuellen Komplettwasserkühler für Grafikkarten gab es bisher bereits in einer Variante für NVIDIAs aktuelle RTX-3000er-Generation. Jetzt legt Watercool nach und bringt den Heatkiller V auch für die AMD Radeon RX 6800, 6800 XT und Radeon 6900 XT auf den Markt.

Diese Variante nennt sich einfach Heatkiller V for AMD Radeon RX6800/6900XT. Watercool hat beim Heatkiller V die Anströmung der Kühlstruktur überarbeitet und so gestaltet, dass sie höhenversetzt über zwei Ebenen erfolgt. Ein- und Auslasskanäle kreuzen sich zwar, sind jedoch so trotzdem räumlich voneinander getrennt. Durch dieses Design soll der Kühlkörper sehr symmetrisch und gleichmäßig durchströmt und Totzonen/Hotspots sollen vermieden werden. Eine vergrößerte Kühloberfläche soll für niedrigere Temperaturen sorgen. Alle Kühlkanäle werden abgerundet, um Verwirbelungen zu reduzieren.

Vorgeschnittene Wärmeleitpads sollen die Montage erleichtern. Als Wärmeleitpaste legt Watercool Thermal Grizzly Kryonaut bei. Watercool hat Wert darauf gelegt, dass im sichtbaren Bereich des Kühlers keine Schrauben das Bild trüben. So soll eine besonders klare Optik erreicht werden. Es stehen eine Acetal-Kupfer-Variante, aber auch Plexiglas-GS-Varianten mit vernickeltem Kupferboden zur Auswahl. Letztgenannte werden durch ein A-RGB-LED-Band mit hoher LED-Dichte von 144 LEDs pro laufendem Meter beleuchtet. So soll eine besonders homogene Ausleuchtung erreicht werden.

Die optional erhältliche Backplate kann den oberen Teil des PCBs komplett abdecken und so mit dem Kühler eine geschlossene Einheit bilden. Man sieht damit praktisch keine elektronischen Bauteile der Grafikkarte mehr. Ein vertikales Anschlussterminal soll als Option zukünftig ebenfalls angeboten werden.

In der günstigsten Variante kostet der Heatkiller V for RX 6800/6900XT 134,95 Euro. Für die Backplate wird ein Preis von 39,95 Euro aufgerufen.