Corsair Hydro X Series XD7 RGB: Distri-Plate, Ausgleichsbehälter und Pumpe in Einem

Corsair erweitert seine Hydro-X-Produktpalette um eine Kombination aus Pumpe, Ausgleichsbehälter und Distributions-Platte. Die Hydro X Series XD7 RGB Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination kann in den Farben Schwarz und Weiß geordert werden und kostet 259,90 Euro.

Die Hydro X Series XD7 RGB kommt in Länge und Breite auf typische Abmessungen für einen 360-mm-Radiator. Es handelt sich aber nicht um einen Radiator, sondern eben um eine Kombination aus Ausgleichsbehälter und Distributions-Platte, in die eine Pumpe integriert ist. Die Pumpe soll für einen ausreichenden Durchfluss im Kreislauf sorgen. Durch die zahlreichen Anschlüsse dient die Hydro X Series XD7 RGB als zentralen Anschlusspunkt der verbauten Wasserkühlungskomponenten. Dazu sind dedizierte Anschlüsse für den CPU- und GPU-Wasserkühler sowie einen Radiator vorhanden. Hinzu kommt ein Port, der zum Befüllen des Kreislaufs geeignet ist und weitere, durch die ein Ablassen möglich ist. Die Hydro X Series XD7 RGB kann daher eigentlich nur in der Front des Gehäuses verbaut werden, damit die Ausrichtung der Anschlüsse stimmt. Die Anleitung schließt eine horizontale Montage zudem aus.

Die drei Ringstrukturen der Hydro X Series XD7 RGB erwecken Eindruck dreier Lüfter, die hier verbaut sind. Diese drei Ringe verfügen über RGB-LEDs. 36 einzeln ansteuerbare LEDs können per Software angesteuert werden. Wir immer stehen hier vordefinierte Effekte zur Verfügung oder aber die LEDs leuchten einfach nur in der passenden Farbe. Die Abdeckung der Kammern erfolgt über Acrylglas, sodass das Innere des Ausgleichsbehälters sichtbar wird. 140 ml soll der Ausgleichsbehälter insgesamt fassen.

Aufgrund der ähnlichen Abmessungen zu einem 360-mm-Radiator können die entsprechenden Befestigungspunkte verwendet werden. Gummierte Flächen an den Auflageflächen sollen Vibrationen bzw. deren Übertragung reduzieren. Die D5-Pumpe sowie die Beleuchtung der Hydro X Series XD7 RGB wird über Paracord-Material ummantelte Kabel mit dem System verbunden. Die Steuerung der Pumpe und der RGB-Beleuchtung ist beispielsweise über einen iCue-Controller möglich, der separat erstanden werden muss.

Für die Montage an der Front eines Gehäuses mit wohl typischen Abmessungen eines 360-mm-Radiators sollte man allerdings darauf achten, dass die Pumpe unten an der Hydro X Series XD7 RGB angebracht ist und diese hier deutlich nach hinten absteht. Leider führt Corsair keine kompatiblen Gehäuse für die Pumpen-/Ausgleichsbehälter-Kombination auf. In viele der eigenen Gehäuse sollte die Hydro X Series XD7 RGB aber wohl passen.

Die Hydro X Series XD7 RGB soll ab sofort zu einem Preis von 259,90 Euro erhältlich sein. Außerdem neu vorgestellt wurde ein Hydro X Series XR5 360-mm-Radiator und neue Satin Transparent Hardtubes mit verschiedenen Innendurchmessern.