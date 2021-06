Jetzt verfügbar: EKWB packt edles Walnussholz zum Wasserkühler

EK Water Blocks hat eine neue Produktlinie auf den Markt gebracht: EK Lignum. Bereits im Frühjahr 2019 stellte man diese erstmals vor. Lignum ist das lateinische Wort für Holz und dementsprechend kommt der ansonsten im PC eher selten vorzufindende Werkstoff hier in Verwendung. Der Werkstoff soll für verschiedene Produkte zum Einsatz kommen, den Anfang werden einige Kühler und Zubehörkomponenten machen.

Das Holz kommt natürlich vor allem wegen der Optik zum Einsatz. Aus technischer Sicht macht es keinen Sinn für einen Wasserkühler auf Holz zu setzen. EKWB hat sich für Walnussholz (Juglans Nigra) entschieden. Farbe und Textur entspräche am ehesten den Vorstellungen, die das Designteam beim Wasserkühlungshersteller gehabt habe. Die technischen Aspekte von Holz für einen solchen Einsatz haben wir bereits angesprochen – es gibt einige Hürden die hier genommen werden müssen. So ermöglicht es die flexible Verbindung zwischen dem Wasserblock und dem Holz, dass dieses schrumpft und sich ausdehnen kann. Veränderungen in der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit machen dies notwendig. Das Holz kommt aber natürlich nicht in direkten Kontakt mit dem Wasser des Kühlkreislaufs. Bei jeder mit Holz bestückten Komponente handelt es sich um ein Einzelstück.

Im Falle des Lignum-Grafikkarten-Kühlers bildet ein EK-Quantum Vector RE RTX 3080/3090 die Basis. Die Kühlleistung wird sich von den Standard-Varianten nicht unterscheiden. Das Holz bildet nur die oberste Abdeckung der Front des Wasserkühlers, während auf der Rückseite eine Backplate aus Aluminium zum Einsatz kommt. Auch das Anschlussterminal ist mit Holz verblendet.

Basis eines jeden Kühlers ist ein vernickelter Kühlblock, der aus Kupfer besteht. In diesen sind per CNC die Kanäle eingefräst. EPDM-O-Ringe schließen den Kreislauf zum Deckel hin ab. Wie bei allen Kühlern der EK-Quantum-Vector-Serie kommt auch hier die "Open Split-Flow Cooling Engine" zum Einsatz. Diese soll bei geringen Durchflussmengen noch eine ausreichende Kühlleistung gewährleisten können. Die Richtung, in der das Wasser durch den Kreislauf fließt, soll dabei keine Rolle spielen.



Der EK-Quantum Vector RTX 3080/3090 Lignum Edition – Walnut soll ab Mitte September für 349,90 Euro verfügbar sein.

Außerdem gibt es einen EK-CPU Lignum – Walnut, der für 179,90 Euro in den Handel kommen soll. Hier ist kein Termin bekannt. Der Wasserkühler kann alle Prozessoren kühlen, die auf die Sockel Intel LGA-1150/1151/1155/1156/2011/2066 und den AM4 von AMD passen.

Hinzu kommen noch EK-HDC Lignum 12 (Hard Tubing Compression) Fittings, die ab sofort für 17,90 Euro das Stück erstanden werden können.