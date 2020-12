Alphacool bietet Wasserkühler für Red-Devil-Karten von PowerColor

Nachdem Alphacool die Full-Cover-Wasserkühler für die Referenz- und einige weitere Versionen der Radeon-RX-6000-Serie vorgestellt hat, folgt heute das Modell für die Red-Devil-Karten von PowerColor. Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800(XT)/6900XT Red Devil deckt als Full-Cover-Wasserkühler die komplette Karte ab und ist zu allen Red-Devil-Karten kompatibel – als alle Varianten der Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT und Radeon RX 6900 XT.

In unseren Tests konnte und die PowerColor Radeon RX 6800 XT Red Devil durch ihre Leistung und auch die gute Kühlung überzeugen. Wem diese Luftkühlung aber nicht leise genug ist und wer das Potenzial der Karte nutzen möchte, für den bietet sich ein solcher Wasserkühler natürlich an.

Der eigentliche Kühler wird aus Kupfer gefertigt und dann vernickelt. Die Kühlkanäle haben Abstände von 0,6 mm. Die Abmessungen belaufen sich auf 144 x 263,5 x 22,7 mm. Die Abdeckung des Kühlers erfolgt per Acryl-Platte. Diese wird von einigen RGB-LEDs angestrahlt – falls gewünscht. Vier G1/4-Zoll-Anschlüsse stehen zur Einbindung des Kühlers in den Wasserkühlungskreislauf zur Verfügung.

Im Lieferumfang befindet sich zudem eine Backplate aus Aluminium, die mit 119,5 x 263,5 x 6 mm ebenfalls die komplette Karte abdeckt. Alphacool hat einige Änderungen für die Eisblock-Aurora-Wasserkühler vorgenommen. So hat man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert. Zudem wurde der vernickelte Kupferblock dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick, was den Wärmeübergang vereinfachen soll. Auch der Wasserfluss in den Kanälen im Inneren des Kühlers wurde optimiert.

In voraussichtlich drei bis vier Wochen soll der Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800(XT)/6900XT Red Devil lieferbar sein. Der Preis beträgt 126,99 Euro. Alle notwendigen Materialienm, wie die Wärmeleitpads, befinden sich im Lieferumfang.