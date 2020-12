Ein Notebook-Wasserkühler aus dem 3D-Drucker

Bereits mehrfach hat Roman Hartung alias der8auer versucht, die Kühlung eines Notebooks weiter zu optimieren – bisher allerdings ohne Erfolg. Das Auftragen von Flüssigmetall und das Tuning der Lüftersteuerung wirken sich natürlich positiv aus, allerdings sollte das Projekt nur wenige Prozentpunkte an Leistungsgewinn aufzeigen.

Vorläufiger Höhepunkt ist das Drucken eines Wasserkühlers für das Notebook. Bei diesem handelt es sich um ein Acer Predator mit Intel Core i9-9980HK und einer GeForce RTX 2080 Max-Q. Acer kühlt die beiden Komponenten nebst Spannungsversorgung über eine aufwändige Heatpipe-Konstruktion, bei der fünf Heatpipes dafür sorgen, dass die Abwärme zu den Kühlblöcken mit ihren Kühlfinnen geleitet wird, wo dann zwei, für ein Gaming-Notebook typische Radiallüfter, für die notwendige Frischluft sorgen. Doch thermisch läuft man mit einer solchen Konstruktion natürlich dennoch schnell an gewisse Limits.

Aus diesem Grund hat sich Roman an die Firma Parare gewendet, die 3D-Verfahren entwickelt hat, die auch komplexe Bauteile aus Metall ermöglichen. Die Drucker selbst stammen natürlich von anderen Herstellern, Parare hat sich jedoch eine gewisse Expertise im Metall-3D-Druck aufgebaut, welche unter anderem in der Automobilindustrie Anwendung findet. Ein solches Verfahren kann unter anderem dann zum Einsatz kommen, wenn ein destruktives Verfahren (Zerspanen, Fräsen, etc.) nicht möglich ist, da die Komplexität eines Bauteils eine solche Bearbeitung einfach nicht ermöglicht.

Bei Parare wurde dann ein Wasserkühler gebaut, der im Notebook zum Einsatz kommen soll. Dieser wurde aus Aluminium 3D-gedruckt und besitzt natürlich in etwa die Bauform des ursprünglichen Luftkühlers mit seinen Heatpipes, da er ja auch wieder ins Notebook passen soll. Die beiden Lüfters sollen weiterhin verwendet werden, aber der Kühler besitzt natürlich die für eine Wasserkühlung notwendigen Anschlüsse.

Im Inneren im Bereich von CPU und GPU gibt es natürlich einige Strukturen, welche die Aufnahme der Abwärme optimieren sollen. In dieser Art von flacher Bauform wäre es nicht möglich gewesen, einen solchen Kühler auf die klassische Art und Weise zu bauen. Für einen CNC-gefrästen Kühler nebst Abdeckung und O-Ringen fehlt einfach der Platz und selbst die Montage wäre kaum möglich gewesen. Insofern bietet der 3D-Druck die Möglichkeit, dies realisieren zu können.

In einem weiteren Video wird es dann auch die Ergebnisse zum Einsatz der Wasserkühlung im Gaming-Notebook geben. Wir werden die Meldung entsprechend aktualisieren.