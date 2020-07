EK-Quantum Flow Indicator: Verkauf der Durchflussanzeiger startet

Im Rahmen der EK Cooling EXPO wurden sie kürzlich schon vorgestellt, jetzt gehen sie auch in den Verkauf - die Rede ist von den EK-Durchflussanzeigern der EK-Quantum Flow Indicator-Reihe.

Die Aufgabe dieser Produkte ist klar: Sie sollen mit einem Blick erkennbar machen, dass und wie stark die Kühlflüssigkeit in der Wasserkühlung in Bewegung ist. Der reguläre EK-Quantum Flow Indicator D-RGB kann mit seinen drei G1/4-Zoll-Anschlüssen entweder einfach mit zwei Anschlüssen zwischen zwei Schlauchstücken oder per Extender-Anschluss am Radiator, der Pumpe oder selbst dem Kühler befestigt werden. Jeder Anschluss kann als Ein- oder Auslass genutzt werden. Eine adressierbare RGB-Beleuchtung ist integriert.

Alternativ gibt es den EK-Quantum Scalar Flow Indicator - und zwar in den beiden Varianten Top-Bottom D-RGB und Bottom-Top D-RGB. Diese Durchflussanzeiger werden anstelle des werkseitigen Anschlussterminals an den EK-Quantum Vector GPU-Kühlern befestigt. Die beiden Durchflussrichtungen sind dabei fest vorgegeben. Auch bei diesen Durchflussanzeigern darf eine A-RGB-Beleuchtung nicht fehlen. EK nutzt bei all diesen Produkten eine Kombination aus CNC-gefrästem Acryl und eloxiertem Aluminium.

Die verschiedenen EK-Quantum Flow Indicator-Modelle können ab sofort im EK-Webshop bestellt werden. Während der flexiblere EK-Quantum Flow Indicator D-RGB 34,90 Euro kostet, werden für die GPU-gebundenen Modelle EK-Quantum Scalar Flow Indicator Top-Bottom D-RGB und EK-Quantum Scalar Flow Indicator Bottom-Top D-RGB je 54,90 Euro angesetzt.