CES 2020: EKWB mit neuer AiO-Wasserkühlung und Sets

EKWB nutzt die CES 2020, um erstmals seine neue AiO-Wasserkühlung vorzustellen. Bisher hatte der Hersteller in diesem Bereich keine Produkte auf dem Markt, doch dies ändert sich nun. EKWB wird seine Kühllösung als Version mit einem 120-, 240- und 360-Radiator anbieten. Zudem verbaut man auch adressierbare RGB-LEDs, womit die AiO-Wasserkühlung in der Beleuchtung an das restliche System angepasst werden kann. Die Kühlung ist nicht modular aufgebaut und kann damit nicht erweitert werden.

Bereits länger bekannt sind die bereits zusammengestellten Kits von EKWB, die der Nutzer nur noch zusammenbauen muss. Neu ist hier lediglich die Möglichkeit die Kits auch mit adressierbaren RGB-LEDs zu erwerben. Damit lassen sich sowohl die Farbe als auch die Beleuchtungsmodi individuell einstellen.

Als Highlight präsentiert man mit dem Magnitude außerdem einen neuen Wasserkühler für CPUs. Dieser wird mit einer Halterung aus Aluminium daherkommen und wirkt damit besonders hochwertig. Auch die Kühlleistung soll gegenüber den bisherigen Modellen nochmals höher ausfallen. Jedoch wird der Magnitude nicht ganz günstig werden, denn der Hersteller spricht von einem Startpreis von mindestens 200 Euro.

Darüber hinaus zeigt man auch neue Ausgleichsbehälter, die mit einer integrierten Pumpe ausgestattet sind. Auch auf die RGB-Beleuchtung muss hier nicht verzichtet werden. Wer keinen zylinderförmigen Ausgleichsbehälter möchte, wird zukünftig auch verschiedene Größen der Distribution Plates im Sortiment von EKWB finden. Diese sind sowohl mit der DC- als auch D5-Pumpe kompatibel und kommen ebenfalls mit einer Beleuchtung daher.