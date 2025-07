Werbung

Sollten sich die Gerüchte des X-Leakers "HXL" bewahrheiten, würde es zu einem Chaos rund um die Ryzen-9000-Prozessoren führen. Denn wenn es nach dem Leaker geht, sollen die 8000G-Refresh-APUs von AMD als Ryzen-9000G-APUs vermarktet werden. Hierfür sollen jedoch keine Zen-5-, sondern weiterhin die Zen-4-Kerne zum Einsatz kommen. Doch das eigentliche Chaos entstünde dann auf den AM5-Mainboards selbst, wenn die Lane-Beschränkung beibehalten wird.

Im Gegensatz zu den Ryzen-7000- und -9000-Prozessoren bringen die Ryzen-8000-Prozessoren nicht nur weniger Lanes mit, sondern unterstützen obendrein lediglich den PCIe-4.0-Standard. So sind bei Ryzen 8700/8600/8400 von insgesamt 20 PCIe-4.0-Lanes 16 frei verwendbar, währenddessen es bei einem Ryzen-8500/8300-Prozessor sogar nur 14 respektive zehn Lanes sind. Zum Vergleich: Bei Ryzen 7000/9000 sind es insgesamt 28 PCIe-5.0-Lanes und davon 24 Stück nutzbar. Jeweils vier Lanes (PCIe 4.0 x4) gehen stets für die Anbindung zum (ersten) Chipsatz drauf.

Sofern AMD auf wenige Änderungen beim 8000G-Refresh oder bei 9000G vornimmt, wie es bei einem Refresh üblich ist, werden die neuen APUs weiterhin auf maximal acht Zen-4-Kerne setzen, denen ein 16 MB großer (kleiner) L3-Cache zur Seite gestellt wird. Sicherlich werden die Änderungen viel eher auf der integrierten Grafikeinheit selbst erfolgen mit eventuellen Taktsteigerungen für die Zen-4-Kerne.

Da dies jedoch ohnehin nur Gerüchte sind, sollten diese mit Vorsicht genossen werden. Früher oder später werden zu diesem Thema weitere Gerüchte ans Tageslicht kommen, die aufzeigen werden, ob an diesem Gerücht etwas dran ist und ob AMD wirklich an einem kleinen Chaos interessiert ist, das gerade Interessenten mit geringerem Hintergrundwissen die Verwirrung in den Kopf steigen lassen würde.