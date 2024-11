AMD hebt Preis auf 542 Euro an

Bei Spielern schlug der Ryzen 9 9800X3D (Test) ein wie eine Bombe und darf sich aktuell als die beste Gaming-CPU bezeichnen. Mit 529 Euro ist die aktuell schnellste Gaming-CPU aber nicht ganz billig, auch wenn man fairerweise anmerken sollte, dass auch der Vorgänger Ryzen 7 7800X3D im April 2023 schon für 499 Euro eingeführt wurde und die Verteuerung des Ryzen 7 9800X3D damit recht moderat ausfällt.

Für diese 529 Euro war der Ryzen 9 9800X3D aber nur in den Anfangstagen zu bekommen. Bereits wenige Tage nach dem Start hob zum Beispiel Mindfactory den Preis auf 549 Euro an. Da die Nachfrage das Angebot noch immer übersteigt, führt der Preisvergleich sogar Preise ab 700 Euro, die man keinesfalls zahlen sollte.

Der Preisaufschlag von 529 Euro als bisherige unverbindliche Preisempfehlung von nun 549 Euro bei Mindfactory lässt sich sicherlich noch verschmerzen, allerdings zeichnet sich nun ab, dass wohl kaum damit zu rechnen ist, dass der Ryzen 9 9800X3D so schnell wieder auf 529 Euro fällt, denn auch der offizielle Online-Shop bei AMD nennt nun 542 Euro als offiziellen Preis. Bisher wurden hier 531 Euro genannt.

In den vergangenen Tagen gab es eine leichte Verschiebung bei der Währungs-Umrechnung. Der Euro hat im Vergleich zum US-Dollar an Wert verloren, was vermutlich dafür gesorgt hat, dass AMD die offizielle Preisangabe von 531 auf nun 542 Euro angehoben hat. Mindfactory, als "Haus und Hof"-Lieferant von AMD für den deutschen Markt, hat diese Preisanpassung offenbar schon vollzogen.

Wir haben bei AMD nachgefragt, was es mit der neuen Listung für 542 Euro auf sich hat und ob es eine offizielle Anpassung der unverbindlichen Preisempfehlung gegeben hat.