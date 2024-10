Werbung

In einer Pressemitteilung gibt AMD weitere Details zum Ryzen 7 9800X3D bekannt, der in der kommenden Woche erscheinen wird. Neben der Pressemitteilung, welche Preis und Taktraten nennt, hat AMD auch ein Video veröffentlicht, in dem erstmals auch Benchmarkvergleiche gezeigt werden.

Zunächst einmal wird das Gerücht zum Preis bestätigt, welches seit heute Vormittag die Runde machte. Der Ryzen 7 9800X3D wird 479 US-Dollar kosten. Der Ryzen 7 7800X3D kam ab Frühjahr 2023 für 449 US-Dollar vor Steuern in den Handel.

Gegenüber einem Core Ultra 9 285K soll der Ryzen 7 9800X3D im Schnitt um 20 % schneller in Spielen sein. Gegenüber dem Ryzen 7 7800X3D ist das neue Modell laut AMD um 8 % schneller. Diese Zahlen werden wir natürlich im Rahmen eines Tests überprüfen.

Im Video ist aber auch zu erkennen, was wir ebenfalls aus den Gerüchten schon wussten: AMD platziert den SRAM-Chip mit den zusätzlichen 64 MB an L3-Cache nun unter dem CCD mit den Zen-5-Kernen. Im Pressetext wird dies bestätigt: "AMD hat seine branchenführende On-Chip-Speicherlösung mit der 2nd Gen AMD 3D V-Cache Technologie überarbeitet. Der 64 MB große Cache-Speicher wurde unter den Prozessor verlagert, wodurch der Core Complex Die (CCD) näher an die Kühlung rückt, um die „Zen 5“-Kerne kühler zu halten."

In der Animation ist zu erkennen, dass der SRAM-Chip dabei auch die gleiche Größe wie das CCD hat. Dies dürfte auch den höheren Takt erklären und Auswirkungen auf die Temperaturen haben.

Erscheinen wird der Ryzen 7 9800X3D am 7. November. Einen Euro-Preis kennen wir noch nicht.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Basis-Takt Boost-Takt L3-Cache Speicher TDP Preis Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 GHz 5,7 GHz 2x 32 MB DDR5-5600 170 W 620 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 GHz 5,6 GHz 2x 32 MB DDR5-5600 120 W 450 Euro Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 4,7 GHz 5,3 GHz 32 + 64 MB DDR5-5600 120 W 479 US-Dollar Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 4,2 GHz 5,0 GHz 32 + 64 MB DDR5-5200 120 W 440 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 GHz 5,5 GHz 32 MB DDR5-5600 65 W 340 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 GHz 5,4 GHz 32 MB DDR5-5600 65 W 245 Euro