Werbung

Mit der offizielle Einführung der ersten Notebooks mit Core-Ultra-200V-Prozessor alias Lunar Lake veröffentlichte Intel zahlreiche Leistungsversprechen – vor allem gegen Qualcomms Snapdragon X Elite und Plus. Auf dem Snapdragon Summit erlaubte Qualcomm zuletzt eigene Benchmarks des Snapdragon 8 Elite mit Oryon-2-Kernen. Zugleich wurden Intels Leistungsversprechen gekontert, zu denen wir nun kommen werden.

Während Intel natürlich die eigenen Prozessoren sowohl in der Single- wie auch Multi-Threaded-Leistung vorne sieht, sieht dies in den Folien von Qualcomm deutlich anders aus. So soll der Snapdragon X Elite X1E-84-100 im Single-Core-Test schneller als der Intel Core Ultra 9 288V sein. Intel stellte dies hingegen etwas anders dar. Qualcomm nimmt hier die eigenen und von Intel verwendeten Benchmarks Cinebench 2024 1T und den Single-Core-Test des Geekbench sowie den SPECrate2017_int_base (1-copy) est. her.

Neben der Single-Core-Leistung merkt Qualcomm an, dass auch die Anwendungsleistung in den von Intel veröffentlichten Benchmarks nicht dem entspricht, was man selbst an Daten erhoben hat. Bei gleicher Gehäusegröße und damit Kühlung soll ein Snapdragon X Elite X1E-80-100 um 63 % schneller sein als ein Intel Core Ultra 7 256V.

Auch was die Batterielaufzeit betrifft, sieht sich Qualcomm besser aufgestellt, als dies Intel hat verlauten lassen. Bei der Batterielaufzeit wird es darauf ankommen, mit welcher TDP der Prozessor konfiguriert ist und wie groß der verbaute Akku ist.

Unsere Tests des Core Ultra 9 288V sowie des Snapdragon X Elite X1E-80-100 zeigen eher ein gemischtes Bild. In der Single-Threaded-Leistung ist Intels Lunar Lake meist überlegen, kommen viele Kerne zum Einsatz, haben diese kaum eine Chance gegen die 12 Oryon-Kerne von Qualcomm.

Wir sehen hier also vielmehr das typische Hin und Her der Marketing-Abteilungen von Intel und Qualcomm. Anstatt auf Herstellerbenchmarks sollte man sich auf unabhängige Tests verlassen.