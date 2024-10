Werbung

AMD selbst hat erst gestern angekündigt, dass die neuen Ryzen-9000X3D-Prozessoren ab Anfang November verfügbar sein werden. Die technischen Details zum Ryzen 7 9800X3D jedoch sind noch nicht genau bekannt, wurden nun jedoch durch den chinesischen Mainboard-Hersteller Maxsun selbst geleakt. Ohne Überraschung wird der Ryzen 7 9800X3D über acht Kerne zuzüglich SMT (Simultaneous Multithreading) verfügen. Genau wie der beliebte Ryzen 7 7800X3D wird auch der Nachfolger über eine TDP von 120 W verfügen, wobei der Grundtakt etwas angehoben wird.

Die technischen Eigenschaften zum Ryzen 7 9800X3D wurden Videocardz von Maxsun selbst in einem PDF preisgegeben, das nun scheinbar vom Server entfernt wurde, denn das PDF ist nicht mehr aufrufbar. Von allen bisherigen Ryzen-9000-Prozessoren wird der Ryzen 7 9800X3D mit 4,7 GHz den höchsten Grundtakt bieten. Verglichen mit dem Ryzen 7 9700X ist dies eine Differenz von 900 MHz, wobei die TDP zwischen beiden Modellen bei 120 W respektive 65 W liegt. Der maximale Boost-Takt soll bei 5,2 GHz liegen. Der Zen-5-Architektur entsprechend fällt die L2-Cache-Menge beim Ryzen 7 9800X3D bei einem vorhandenen CCD auf 8 MB, der L3-Cache hingegen bringt 96 MB auf die Waage und setzt sich aus 32 MB + 64 MB 3D-V-Cache zusammen.

Auch bei beim nativen Speichertakt ändert sich erwartungsgemäß nichts. So wird auch mit dem Ryzen 7 9800X3D ein Speichertakt bei zwei DDR5-Modulen von 2.800 MHz für 5.600 MT/s (DDR5-5600) garantiert. Alles oberhalb davon ist als Overclocking einzustufen. Über shopblt.com und tech-america.com sind auch bereits die ersten Preise durchgesickert

Erste Shop-Listung

Beide Preise liegen sehr weit auseinander. Während es bei tech-america.com 484 US-Dollar sind, wurden über shopblt.com 524,62 US-Dollar angegeben. Beide Preise verstehen sich normalerweise vor Steuern, sodass diese noch oben draufkommen. Hier bei uns in Deutschland kann daher mit einem Einführungspreis zwischen 550 und 600 Euro für den Ryzen 7 9800X3D gerechnet werden.

Am Ende wird sich also zeigen müssen, zu welchem Preis der Ryzen 7 9800X3D hierzulande erhältlich sein wird und wie es um die Verfügbarkeit bestimmt ist. Viele Spieler werden natürlich auch an der Gaming-Leistung des X3D-Prozessors interessiert sein.