Das nun folgende Thema dürfte für die meisten Nutzer wenig relevant sein, für wen es aber auf jedes Grad-Celsius an Temperaturunterschied ankommt und wer auch vor dem Köpfen des Prozessors und dem Einsatz von Flüssigmetall nicht zurückschreckt, für den könnte es dennoch interessant sein. Bei den kommenden Desktop-Prozessoren der Core-Ultra-200-Serie von Intel scheint die heißeste Stelle des Chips weiter oben zu liegen, als dies bei den Prozessoren der vorherigen Generationen der Fall ist.

Dieser Unterschied ist nicht sehr groß und für die meisten Luftkühler macht er praktisch keinen Unterschied, weswegen diese auch meist bedeutet, dass die Kühler für LGA1700 und LGA1851 zueinander kompatibel sein werden, sofern der Montagemechanismus für beide Sockel funktioniert. Für Overclocker bedeutet dies jedoch, dass neue Kühlerdesigns für eine optimale Kühlung erforderlich sind. In der Tat gibt der8auer im Forum von Overclock.net an, dass man an neuen Wasserblöcken für Arrow Lake entwickeln wird. Erste Hinweise zu einem veränderten Hotspot lieferte bereits Leaker MLID.

Zuvor lag der Hotspot ziemlich genau in der Mitte und es spielte keine Rolle, in welcher Ausrichtung der Kühlblock angebracht war, die Mitte würde sich weitgehend mit dem heißesten Teil des Chips überschneiden. Jetzt, da der Hotspot des Chips weiter oben liegt, würde ein gedrehter Kühlblock diese Stelle nicht optimal kühlen, was auf Kosten der Leistung gehen kann.

Für die meisten Nutzer wird dies jedoch aller Voraussicht nach keine große Rolle spielen. Der Heatspreader (IHS) sorgt dafür, dass die Wärme vernünftig verteilt wird, bevor sie Ihren Kühler erreicht. Außerdem kühlen Luftkühler im Allgemeinen den gesamten Chip etwa gleich gut. Wasserkühlungsblöcke haben in der Regel einen Bereich, in dem die Kühlung etwas besser ist, sodass die Leistungsunterschiede dort eher messbar sind.

Im Allgemeinen sollten Kühler für den aktuellen Sockel LGA1700 mit dem Sockel LGA1851 von Arrow Lake kompatibel sein. Der einzige Unterschied wäre der erforderliche Montagedruck auf dem Chip. Wer also aufrüsten möchte, sollte die Website des Kühlerherstellers im Auge behalten, um zu sehen, ob es neue Montagesätze gibt.