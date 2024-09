Name einer der nächsten Kernarchitekturen von Intel angeblich enthüllt

Mit den Lunar-Lake-Prozessoren werden Ende des Monats die ersten Notebooks auf den Markt kommen, welche die neue Lion-Cove-Architektur für die Performance-Kerne und die ebenfalls neue Skymont-Architektur für die Efficiency-Kerne verwenden werden. Diese werden auch für Arrow Lake zum Einsatz kommen, bevor dann mit Panther Lake und Nova Lake jeweils neue Kernarchitekturen angedacht sein sollten.

Der auf die Durchforstung von LinkedIn-Profilen spezialisierte Leaker Gamma0burst ist nun bei einem Intel-Mitarbeiter auf eine Jobbeschreibung gestoßen, welche den Namen einer zukünftigen Kernarchitektur enthalten soll: Cobra Core.

Verwenden die P-Kern-Architekturen nach Skylake alle das Cove-Namensschema, wird sich dies nach Panther Lake und der dort verwendeten Cougar-Cove-Architektur wieder ändern. Royal Core soll der Name für das sein, was uns ab 2027 für Nova Lake wohl erwarten wird. Eine Art Refresh von Royal Core sollte es dann für Beast Lake geben und das, was auf den Refresh folgt, soll Cobra Core sein.

Derart weit in die Zukunft geschaut fällt es natürlich immer schwer, die genaue Zuordnung erkennen zu können. Vereinzelt können solche Projekte und Zeitpläne verändert oder gar komplett eingestellt werden. Prozessoren mit Cobra-Core-Architektur werden ab 2030, vielleicht ein oder zwei Jahre früher erwartet – je nachdem wie gut es für Intel in den kommenden Jahren laufen wird.