Werbung

Mit Sierra Forest und Granite Rapids baut Intel seine aktuelle Xeon-Generation mit reinen E-Kern- und P-Kern-Modellen auf der Birch-Stream-Plattform auf. Der Nachfolger von Granite Rapids mit P-Kernen, der im dritten oder vierten Quartal auf den Markt kommen dürfte, soll Diamond Rapids werden, die dazugehörige Plattform heißt Oak Stream. Dies führt Intel in seinem eigenen Design Tools Store an, wo Hardware-Entwickler Testequipment erstehen können.

Konkret geht es hier um ein "LGA9324-OKS-AP-BLU Interposer for the Gen5 VR Test Tool" in dessen Beschreibung dann auch die "Oak Stream platforms using the Diamond Rapids CPU" genannt werden. Sowohl die Codenamen Diamond Rapids wie auch Oak Stream waren schon bekannt, allerdings nannte Intel selbst sie bisher nicht.

Zudem ist nun der Sockel bekannt, den Intel hier zum Einsatz bringen möchte: Den LGA9324. Während bei Birch Stream in der AP-Ausführung mit dem LGA7529 bereits entsprechend 7.529 Pins für den Kontakt zwischen CPU-Package und Sockel verwendet werden, werden es bei Oak Stream fast 25 % mehr sein. Das hohe I/O-Angebot in Form von PCI-Express- bzw. CXL-Lanes sowie die Anzahl der Speicherkanäle (bei Birch Stream sind es bis zu 144 PCIe/CXL-Lanes und 12 Speicherkanäle) sind hauptsächlich dafür verantwortlich, dass derart viele Kontakte notwendig sind. Aber auch der Stromverbrauch und damit die notwendige Versorgung spielen eine Rolle.

Für Genoa und damit die aktuelle EPYC-Generation setzt AMD auf den SP5 mit 6.096 Kontakten. Auch die kommenden Turin-CPUs von AMD werden den SP5 nutzen.