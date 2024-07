Werbung

In den vergangenen Tagen sind einmal mehr weitere Ergebnisse der Ryzen-9000-Prozessoren aufgetaucht. Abermals ist dabei die Datenbank des Geekbench die Quelle und zeigt, dass die Prozessoren in größerem Umfang getestet und Ergebnisse hochgeladen werden.

Zum AMD Ryzen 9 9900X gab es bereits zum Wochenende die entsprechenden Ergebnisse. Diese lagen gegenüber dem Vorgänger Ryzen 9 7900X bei einem Plus von 16 % in der Single-Core-Leistung. Dabei zeigte sich, dass sich beim Takt von etwa 5,6 GHz für den Ryzen 9 9900X gegenüber dem Ryzen 9 7900X wenig bis nichts tun wird.

Der Ryzen 7 9700X soll auf 3.312 Punkte bei 5,5 GHz kommen. Der Ryzen 7 7700X erreicht etwa 2.900 Punkte bei 5,4 GHz. Hier spielt also der Takt für das Ergebnis eine gewisse Rolle.

Der Ryzen 5 9600X kommt offiziell auf 5,4 GHz und liegt bei 3.284 Punkten. Gegenüber dem Ryzen 5 7600X mit etwa 2.900 Punkten (bei 5,3 GHz) wird also auch hier ein deutliches Plus durch die Zen-5-Architektur erreicht. Die Multi-Threaded-Tests kommen auf ein ähnliches Plus – modellübergreifend bei gleicher Anzahl der Kerne natürlich.

Damit bestätigen sich einmal mehr die AMD gemachten Versprechungen für das die IPC-Leistung der Ryzen-9000-Prozessoren. Letztendlich könnte dies bedeuten, dass AMD bis zum Erscheinen von Arrow Lake-S eine höhere Single-Threaded-Leistung als Intel bieten könnte – bisher noch eine Domäne des Team Blau. Die von AMD angegebenen +16 % sind jedoch nur ein Durchschnittswert, denn je nach Benchmark reichen die Ergebnisse von +10 bis +35 % und der Geekbench kann je nach Test deutliche Ausreißer nach oben vorweisen.

Ende Juli sollen die Ryzen-9000-Prozessoren mit Zen-5-Architektur offiziell vorgestellt werden und kurz danach erhältlich sein. Ausführliche Tests werden dann zeigen, in welchen Bereichen AMD die Nase vorn haben wird und wo nicht.