Während die Ryzen-9000-Prozessoren auf Basis der Zen-5-Architektur bereits im Juli an den Start gehen sollen, nannte Intel bisher für Lunar Lake nur das dritte Quartal und Arrow Lake soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die asiatischen Quellen von Benchlife sprechen nun von konkreteren Zeiträumen.

So soll Lunar Lake kurz nach der IFA Berlin, die vom 6. bis 10. September stattfindet, auf den Markt kommen. Die Kalenderwoche des 17. September wird angepeilt. Alle technischen Details zu Lunar Lake haben wir bereits in aller Ausführlichkeit besprochen. Was die Prozessoren dann in den Notebooks zu leisten im Stande sind, wird sich im September zeigen.

Am 24. und 25. September wird Intel die Hausmesse Innovation 2024 in San Jose veranstalten. Hier werden dann die ersten konkreten Details zu Arrow Lake erwartet. Bereits im Dezember sollen die ersten Modelle von Arrow Lake-S, vermutlich wie üblich die K-Prozessoren zusammen mit den Mainboards mit Z890-Chipsatz, auf den Markt kommen. Damit ginge es im September und Oktober Schlag auf Schlag., denn auch danach soll es keine größere Pause geben. Anfang 2025 sollen die Mitteklasse-Modelle von Arrow Lake-S sowie die Mainboards mit B860- und H810-Chipsatz folgen.

Arrow Lake wird die erste CPU-Generation sein, welche Intel 20A zum Einsatz bringen wird, während der Chipriese für Lunar Lake vollständig auf TSMC baut. Mit Panther Lake in 2025 soll diese Abhängigkeit dann wieder zurückgefahren werden.

Gegenüberstellung der kommenden Core-Generationen

Fertigung Plattform Termin Meteor Lake Intel 4 + TSMC N5/N6 Mobile 2023 Arrow Lake Intel 20A + TSMC N3 Mobile + Desktop 2024 Lunar Lake TSMC N3B Mobile 2024 Panter Lake Intel 18A + ?

Mobile + Desktop* 2025 Nova Lake Intel 14A + ?* Mobile* 2026*

*Vermutung unsererseits