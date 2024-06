Werbung

Die auf der Computex vorgestellten Ryzen-9000-Prozessoren sollen im Juli auf den Markt kommen – wann genau, dazu macht AMD bisher keine Angaben. Dies gilt auch für den Preis der ersten vier Modelle.

Einige Shops in Kanada (via Wccftech) und den Philippinen sowie ein Leak oder womöglich eher eine Schätzung seitens Moore's Law Is Dead deuten auf eher niedrigere Preise hin. In Kanada wurden in einer frühen Listung 839 Kanadische Dollar für den Ryzen 9 9950X aufgerufen. Dies entspräche 610 US-Dollar oder 570 Euro, allerdings ohne die überall üblichen Steuern, die unterschiedlich hoch ausfallen können. Für Kanada rief AMD zum Start des Ryzen 9 7950X 939 kanadische Dollar auf, das Angebot wäre demnach 100 kanadische Dollar günstiger.

Die Ryzen-9000-Prozessoren im Überblick Modell Kerne /

Threads

Boost-Takt Basis-Takt L2/L3-Cache Speicher TDP Preis Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 4,2 GHz 16/64 MB DDR5-5600 170 W - Ryzen 9 7950X 16 / 32 5,7 GHz 4,3 GHz 16/64 MB DDR5-5200 170 W 480 Euro Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 4,4 GHz 12/64 MB DDR5-5600 120 W - Ryzen 9 7900X 12 / 24 5,6 GHz 4,7 GHz 12/64 MB DDR5-5200 170 W 370 Euro Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 3,8 GHz 8/32 MB DDR5-5600 65 W - Ryzen 7 7700X 8 / 16 5,4 GHz 4,5 GHz 8/32 MB DDR5-5200 105 W 270 Euro Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 3,9 GHz 6/32 MB DDR5-5600 65 W - Ryzen 5 7600X 6 / 12 5,3 GHz 4,7 GHz 6/32 MB DDR5-5200 105 W 195 Euro

Natürlich darf man die aktuellen Straßenpreise nicht mit den vermeintlichen Startpreisen oder UVPs vergleichen. Der Ryzen 9 9950X wird wohl bei 700 Euro oder mehr einsteigen. Zum Start waren es damals 789 Euro. Ein Ryzen 9 9900X wird jenseits von 600 Euro kosten. Hier legte AMD den Preis zum Start auf 669 Euro fest. Ähnlich setzt sich dies in den niedrigeren Preisregionen für den Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X fort.

Ob AMD die Ryzen-9000-Prozessoren am Ende tatsächlich günstiger als ihre Vorgänger anbieten wird, lässt sich aktuell nur schwer vorhersagen. Für die potentiellen Käufer wäre dies sicherlich wünschenswert, aber AMD wird auch wissen, in welcher Position sie sich befinden und die vergangenen Monate sind nicht gerade bekannt dafür, dass sich die Preise nahezu aller Produkte nach unten entwickelt haben. AMD wird ebenfalls mit höheren Kosten zu kämpfen haben.

Besonders der Ryzen 9 7950X3D war in den vergangenen Tagen sehr günstig zu bekommen. Insgesamt bewegen sich die X3D-Modelle aktuell auf einem niedrigen Preisniveau.

Verfügbar ab dem 31. Juli?

Zusammen mit den ersten Listungen in den Shops taucht zudem immer wieder der 31. Juli als möglicher Erscheinungstermin auf. Wie gesagt, bisher sprach AMD nur von "Juli". Es wäre aber auch möglich (und so findet es sich in zumindest einem Shop), dass der 31. Juli der Termin für die Vorbestellung ist.

Bisher hielt sich AMD mit Details zur Zen-5-Architektur zurück. Das IPC-Plus soll allerdings bei 16 % liegen. Da die Chips in der Fertigung keinen Sprung machen und die Taktraten nahezu identisch sind, wird das IPC-Plus auch alleinig für die Leistungssteigerung verantwortlich sein – nebst schnellerem Speicher eventuell noch.

AMD hat allerdings eine Umstrukturierung der TDP-Klassifizierung vorgenommen, was auch mit einem veränderten Basis-Takt einhergeht. So kommt der Ryzen 9 9900X auf eine TDP von 120 W, während der Ryzen 9 7900X noch mit 170 W angegeben war. Der Ryzen 7 9700X und der Ryzen 5 9600X sind mit 65 W festgelegt, ihre beiden Vorgänger mit 105 W. Dies ist sicherlich neben der grundsätzlichen Leistung der neuen Prozessoren ein interessanter Aspekt für die Tests.