Es gibt laut Reuters offensichtlich neue Hinweise darauf, dass MediaTek an einen ARM-basierten SoC arbeitet, den Microsoft im kommenden Jahr als Alternative oder Ersatz für seine Copilot+-Systeme einsetzen möchte. Aktuell ist Qualcomm der exklusive Anbieter im Surface Pro und Surface Laptop, wo die verschiedenen Varianten des Snapdragon X Elite und Plus zum Einsatz kommen.

Doch seit Wochen und Monaten brodelt es kräftig in der Gerüchteküche, denn alle Chiphersteller wollen am Hype rund um den AI-PC partizipieren. Die Welle hinter Windows on ARM will der britische Lizenzgeber für die Designs sogar in soweit nutzen, dass man in fünf Jahren 50 % des Marktanteil bei den Windows-Client-Systemen halten möchte. Sicherlich ein sehr ambitioniertes Ziel, vor allem wenn man bedenkt, dass ein AI-PC und die Nutzung von Copilot+ sicherlich nicht an der ARM-Lizenz oder an Windows on ARM festgemacht werden sollten. Intel will mit Lunar Lake hier ebenso mitspielen wie AMD mit den Ryzen-AI-Prozessoren. Auch NVIDIA klopfte zuletzt an und sah sich ausgebootet – obwohl man mit seinen GPUs mit die höchste KI-Rechenleistung in Desktops und Notebooks zu bieten hat.

Man muss hier allerdings unterscheiden: Aktuell will jeder Chiphersteller bereit dafür sein, die Mindestvoraussetzungen für den AI-PC zu erfüllen. Diese hat Microsoft im Hinblick auf Copilot+ gesteckt, in der technischen Umsetzung gibt es aber noch einige Fragezeichen. So ist die lokale Ausführung von Copilot+ aufgrund der fehlenden Implementation in Windows 11 noch nicht möglich und eine NPU mit 45 TOPS nur eine künstlich gesetzte Hürde. Der AI-PC ist zunächst einmal hardware-agnostisch – zumindest sollte er das sein.

Mit seiner "Windows on ARM"-Initiative hat Microsoft aber eben auch Größeres vor und daher entstammt auch die Entwicklung, dass jedem Chiphersteller nachgesagt wird, er arbeite an einem ARM-Design für Windows-PCs. Qualcomm wird bereits an einem Nachfolger des Snapdragon X Elite/Plus arbeiten. Doch die anhaltenden gerichtlichen Zwistigkeiten zwischen ARM und Qualcomm wegen der Umwidmung des Oryon-Designs von einer Server- zu einer Client-Architektur dürften das Vertrauen Microsofts nicht gerade bestärken. Im schlimmsten Fall darf Qualcomm die Chips nicht herstellen und die Notebook-Hersteller müssten ihre Geräte vom Markt nehmen. Insofern soll man sich hier nach Alternativen umsehen – MediaTek ist einer der Kandidaten.

Daneben soll NVIDIA an einem Client-Chip mit ARM-Architektur arbeiten. Hier wird aber auch eine Zusammenarbeit im Projekt von MediaTek für Microsoft kolportiert. Sogar AMD wird nachgesagt, dass man einen ARM-Chip für Windows-Systeme in Planung habe.

Konkret ist Qualcomm aktuell der einzige Hersteller für einen solchen Prozessor. Wie lange die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Qualcomm in dieser Form aufrecht erhalten wird, ist von außen schwer zu beurteilen. MediaTek ist neben NVIDIA sicherlich einer der heißesten Kandidaten, die ein ähnliches Projekt stemmen könnten. Intel und AMD werden sich sicherlich weiterhin auf ihre x86-Projekte konzentrieren wollen und dem Endkunden wird es am Ende reichlich egal sein, welcher Chip in seinem System arbeitet, so lange die Leistungswerte und der Stromverbrauch stimmen.