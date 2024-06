Werbung

Noch vor der Computex hatten wir die Gelegenheit uns bei Acer die neuen Produkte anzuschauen. Darunter war auch das Acer Swift 14 AI als eines der ersten Notebooks, welches mit dem neuen Qualcomm Snapdragon X Elite ausgestattet sein wird. Aber Acer hat zur Computex auch noch einiges mehr vorzustellen, auf das wir dann in den kommenden Tagen noch genauer eingehen werden.

Aber nun zum Acer Swift 14 AI: Das Notebook kommt auf Abmessungen von 323 x 226 x 20 mm, ist an der Vorderseite mit 10 mm aber noch einmal deutlich flacher, als dies am hinteren Bereich mit dem Display-Scharnier der Fall ist. Das Gewicht liegt bei 1,36 kg.

Die Besonderheit hier ist aber sicherlich, dass das Notebook mit einem Snapdragon X Elite X1E-78-100 ausgestattet ist, der mit 12 Kernen ausgestattet. Dieser Prozessor feiert auf der Computex sozusagen seinen Startschuss, wenngleich es in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten immer wieder Informationshäppchen dazu gab. Zudem wird Acer auch die Plus-Variante mit zehn Kernen (Snapdragon X Plus X1P-64-100) in diesem Modell anbieten.

Zur weiteren Ausstattung gehören 32 GB an LPDDR5X-8533 sowie bis zu 1 TB an SSD-Speicherplatz. Für eine möglichst lange Akkulaufzeit soll ein 75-Wh-Akku sorgen. Acer gibt bis zu 18 Stunden für das Web-Browsing und 26 Stunden Video-Playback an.

Das Display mit einer Diagonalen von 14,5 Zoll löst in WQXGA-Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel) auf. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, eine 1440p Webcam sowie jeweils zweimal USB Type-C und USB 3.2 Gen 1 Type-A. Zur Unterstützung von Thunderbolt mach Acer keine Angaben.

Zum Notebook selbst können wir noch sagen, dass sich Acer hier beim Design sehr zurückgehalten hat. Typisch für ein Business-Notebook sehen wir ein komplett graues Gehäuse mit kleinem, glänzendem Logo und Schriftzug auf dem Display-Deckel. Das Logo findet sich auch auf dem großen Trackpad wieder. Klappt man das Display auf, drückt sich der untere Teil des Notebooks hinten nach oben, so dass die Tastatur etwas angestellt wird. Vorne bleibt das Notebook aber flach liegen.

Das Acer Swift 14 AI soll in der kleinsten Ausstattungsvariante, also vermutlich mit dem Snapdragon X Plus und weniger als 1 TB SSD-Speicherplatz, ab 1.499 Euro in Deutschland verfügbar sein. Wie teuer die Variante mit Snapdragon X Elite sein wird, ist ebenso unbekannt, wie das genaue Datum, ab dem die Geräte im Handel sein werden. Aller Voraussicht nach sollte es ab Mitte des Monats ausgeliefert werden.

Wir hatten auch die Gelegenheit das Acer Swift 14 AI und hier vor allem das Zusammenspiel aus Qualcomm Snapdragon X Elite und Co-Pilot auszuprobieren. Dabei ist uns zunächst aufgefallen, dass der LPDDR5X-Speicher nicht mit den von Acer angegebenen 8.533 MT/s, sondern mit 8.448 MT/s arbeitet.

Weiterhin führte das Ausführen von Co-Pilot-Anfragen noch nicht dazu, dass CPU, GPU oder vor allem die NPU hier groß involviert gewesen wäre. Bisher läuft Co-Pilot zumindest auf den ausgestellten Geräten noch ausschließlich in der Cloud. Auch die Preview von Recall schien noch nicht lokal zu laufen.

Aber noch sind die Geräte auch nicht auf dem Markt und womöglich war noch nicht die korrekte Version von Windows 11 installiert, in der dann viele der Co-Pilot+-Funktionen lokal ausgeführt werden sollen.