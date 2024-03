Werbung

Da es keine signifikanten Vorteile für die Desktop-Plattform gegeben hätte, hat Intel den Einsatz von Meteor Lake abseits einiger integrierten Lösungen im Office-Segment gänzlich gestrichen. Nun sind Dokumente des Herstellers für Embedded-Mainboards und Systeme iBase durch @momomo_us aufgetaucht, in denen von einer "Meteor Lake-PS Platform" die Rede ist. Die Plattform basiert auf dem Sockel LGA1851 und setzt damit die Basis für die kommenden Prozessoren, zu denen nicht nur Meteor Lake gehören wird.

Unter anderem veröffentlicht wurden die Datenblätter zum iBase MI1002AF (PDF). In den Datenblättern werden die eingesetzten Prozessoren als "Intel Core Ultra Processor" bezeichnet und der Verweis auf "1-Chip SoC" soll sicher nahelegen, dass hier keinerlei Chipsatz auf dem Mainboard zum Einsatz kommt.

Allerlei Schnittstellen, der Einsatz von DDR5-SO-DIMM und vieles mehr zeigen das Einsatzgebiet eines solchen Mainboards. Ein Chipsatz ist aufgrund des Angebots über den Prozessor selbst nicht notwendig.

Für Meteor Lake-PS gibt es mit Alder Lake-PS einen direkten Nachfolger, allerdings auf Basis des LGA1700. Diese setzen auf einen Chip mit 6P+8E-Kernen und so passt Meteor Lake-PS mit ebenfalls 6P+8E-Kernen ganz gut ins Schema. iBase gibt den Takt der eingesetzten Prozessoren mit bis zu 4,2 GHz an, was sich ebenfalls gut mit dem Bild eines Mobilprozessors im Desktop-Einsatz deckt.

Der LGA1851 dürfte sowohl für Embedded-Systeme wie auch den Desktop für mindestens zwei Prozessor-Generationen vorgesehen sein. Auf Meteor Lake wird Arrow Lake folgen. Mit dieser Generation werden dann auch wieder die Desktop-Nutzer beglückt. Hoffentlich wird sich die längere Erfahrung mit dem LGA1851, die einige Mainboardhersteller aufgrund der Pläne von Intel damit sammeln konnten, am Ende auch bezahlt machen.