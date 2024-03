Werbung

Gemeinsam mit MediaTek kündigt NVIDIA auf der GTC24 an, dass man GPU-IP in die SoCs von MediaTek verbauen wird. MediaTek’s Dimensity Auto Cockpit CX-1, CY-1, CM-1 und CV-1 werden NVIDIAs Drive OS unterstützen.

Für die Hardware zum Einsatz kommen wird eine nicht näher genannte ARM-v9-A-Architektur für die CPU-Kerne sowie eine "next-gen GPU" mit RTX-Funktionalität. Einerseits wird die GPU die AI-Funktionen im Cockpit übernehmen – sprich die grafische Darstellung auf mehreren Displays – aber auch die Interaktion mit dem Fahrer über einen LLM-Assistenten. Die weiteren Komponenten des SoC übernehmen die Verarbeitung der zahlreichen Sensordaten und Kameras, die teilweise für Parkassistenzsysteme zum Einsatz kommen, aber auch im Hinblick auf die Fahrerassistenz wichtig sind.

Durch den Einsatz der nicht spezifizierten GPU-Architektur sollen die Entertainment-Funktionen in den Fahrzeugen in der Lage sein realistischere Grafiken, inklusive Raytracing-Effekten darzustellen.

Es dürfte ein Novum für NVIDIA sein, dass man GPU-IP an einen externen Partner vergibt. Zunächst stand im Raum, dass NVIDIA ein Chiplet an MediaTek liefern wird, welches dann Bestandteil der Plattform wird. Auf Nachfrage bestätigte uns MediaTek auf der GTC aber, dass es sich uzm einen monolithischen SoC handelt, der GPU-IP von NVIDIA enthalten wird.

In der Vergangenheit kamen im Custom-Silicon-Segment schon häufiger Chips von NVIDIA in Hardware-Komponenten anderer Hersteller zum Einsatz – siehe Xbox mit Intel-CPU und NVIDIA-GPU). In der Form das GPU-IP an andere Chiphersteller lizensiert wird, kennen wir dies aber noch nicht von NVIDIA.