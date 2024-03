Werbung

Für den Intel Core i9-14900KS (Test) hat Intel eine spezielle Vereinbarung mit einigen Systemintegratoren getroffen. In einem Videotest des Core i9-14900KS erläutert der8auer, dass ausgewählte Systemintegratoren einen Core i9-14900KS köpfen und dabei optional mit Flüssigmetall betreiben dürfen, der Prozessor dabei aber die volle Garantie behält – ein Novum für Intel.

Für den Endkunden gilt dies natürlich nicht. Wer den Heatspreader seines Prozessors entfernt, verliert damit natürlich auch weiterhin die Garantie. Warum Intel eine gewisse Auswahl bei den Systemintegratoren trifft erklärt sich auch recht einfach: Intel möchte sicherstellen, dass die Prozesse in der Bearbeitung des Prozessors so sind, damit es hier nicht zu vermehrten Ausfällen kommt.

Zumindest wird einmal mehr deutlich, dass Intel hier offen für das Thema Overclocking ist und selbst solche extreme Lösungsansätze wie das Entfernen des Heatspreaders unterstützt – zumindest für eine gewisse Auswahl an Kunden.

Wie viel das Köpfen des Core i9-14900KS bringen wird, will der8auer in einem zweiten Video untersuchen. Dieses sollte in den kommenden Tagen erscheinen. Einen ersten Test eines geköpften und mit Flüssigmetall versehenen Core i9-14900KS gibt es bereits.