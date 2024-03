Lunar Lake in der Multi-Threaded-Leistung um 50 % schneller

Aktuell erst führt Intel die Meteor-Lake-Prozessoren für den mobilen Bereich ein. Die dazugehörige Vorstellung erfolgt bereits im vergangenen Jahr, seit Mitte Dezember sind die ersten Notebooks mit den Chiplet-Prozessoren im Handel erhältlich. Doch Intel spricht schon offen über dessen Nachfolger, der womöglich noch 2024 auf den Markt kommen wird: Lunar Lake.

Bereits auf der Innovation Mitte September 2024 gab Intel eine Vorschau auf Lunar Lake und Panther Lake. Auf der CES zeigte Intel ein Package mit On-Package-Memory (MOP) auf der Bühne. Nun meldet sich Leaker Bionic_Squasch per X zu Wort und spricht davon, dass Lunar Lake in der Multi-Threaded-Leistung um 50 % schneller als Meteor Lake-U sein soll. Der Core Ultra 7 165U bietet als schneller MTL-U-Prozessor zwei Performance- und acht Efficiency- plus zwei Low-Power-Efficiency-Kerne. Die Base-Power liegt bei 15 W, die Turbo-Power liegt bei 57 W.

In welche Konfiguration Lunar Lake die 50 % an Mehrleistung im Multi-Threaded-Bereich bieten soll wird nicht erwähnt. Bisher bekannt sind nur einige Daten zu Lunar Lake-MX, woraus sich auf ein 4P+4E-Design mit vier weiteren LP-E-Kernen schließen lässt.

Lunar Lake wird für die Performance- und Efficiency-Kerne auf neue Mikroarchitekturen setzen. Redwood Cove wird durch Lion Cove ersetzt (Performance-Kerne) und Crestmont durch Skymont (Efficiency-Kerne).

Sowohl für Redwood Cove als auch für Crestmont musste Intel zugeben, dass man hier nur moderate IPC-Steigerungen erreichen konnte. Für Meteor Lake konzentrierte man sich auf die Effizienz durch die kleinere Fertigung. Meteor Lake war demnach ein Tick (Änderung der Fertigung), Lunar Lake wird ein Tock (Änderung der Architektur) – hier wird es aber auch einen Wechsel in der Fertigung geben, denn Intel wird den Compute-Tile bei TSMC fertigen lassen.