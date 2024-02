AMDs Ryzen 7000 X3D aktuell so günstig wie nie

Aktuell sind die Ryzen-7000-X3D-Prozessoren mit zusätzlichem 3D V-Cache so günstig wie nie zuvor. das Top-Modell Ryzen 9 7950X3D kostete vor wenigen Tagen noch mehr als 600 Euro, ist nun ab 579 Euro zu bekommen. Mit 12 Kernen bestückt kostet der Ryzen 9 7900X3D aktuell sogar nur noch 415 Euro und auch er war bis vor wenigen Tagen noch fast 50 Euro teurer. Der bisher kleinste X3D-Prozessor für den AM5, der Ryzen 7 7800X3D, liegt nun bei 365 Euro, war aber vereinzelt schon auf diesem Preisniveau zu finden.

Auch einige Non-X3D-Modelle sind in den vergangenen Tagen noch einmal günstiger geworden.

Die neuen Ryzen-Prozessoren in der Übersicht Kerne / Threads Basis / Boost L3-Cache L2-Cache TDP Preis Ryzen 9 7950X3D 16 / 32 4,2 / 5,7 GHz 128 MB 16 MB 120 W 579 Euro Ryzen 9 7950X 16 / 32 4,5 / 5,7 GHz 64 MB 16 MB 170 W 509 Euro Ryzen 9 7900X3D 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 128 MB 12 MB 120 W 415 Euro Ryzen 9 7900X 12 / 24 4,7 / 5,6 GHz 64 MB 12 MB 170 W 369 Euro Ryzen 7 7800X3D 8 / 16 4,2 / 5,0 GHz 96 MB 8 MB 120 W 365 Euro Ryzen 7 7700X 8 / 16 4,5 / 5,4 GHz 32 MB 8 MB 105 W 299 Euro Ryzen 5 7600X 6 / 12 4,7 / 5,3 GHz 32 MB 6 MB 105 W 209 Euro

Einmal mehr ist Mindfactory der Shop, der diese Tiefpreise bei den X3D-Modellen aufruft. Vor einigen Wochen war man hier auch der Händler, welcher die Radeon RX 7900 XT und XTX zum Tiefstpreis anbot.

Die Tiefstpreise scheint es aktuell aber nicht nur in Deutschland zu geben, sondern auch in den USA. Auch hier sind die Ryzen-7000-X3D-Modelle sehr günstig bei Amazon, Newegg, BestBuy und Co. zu finden. Eine offizielle Preisanpassung seitens AMD gab es nicht. Offenbar wollen die Händler die Verkäufe aber ankurbeln.

