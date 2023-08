Werbung

Auch Qualcomm hat zur aktuell in Köln stattfindenden Gamescom interessante Neuigkeiten. Speziell für Gaming-Handheld wurde nun die neue Snapdragon-G-Serie ins Leben gerufen, nachdem der Snapdragon G3x Gen 1 bereits im Vorfeld für Aufsehen sorgte. Mit dem neuen Snapdragon G3x Gen 2 als Flaggschiff-Modell konnte Qualcomm nicht nur die Performance immens steigern, sondern bringt auch die Raytracing-Unterstützung mit.

Den Einstieg in die neue Snapdragon-G-Familie stellt der Snapdragon G1 Gen 1 dar und richtet sich in erster Linie am lüfterlose Gaming-Handhelds und Nutzer von Cloud-Gaming, sodass das SoC nicht besonders leistungsstark sein muss. Die maximale Display-Auflösung beträgt hierbei 1080p bei 60 Hz. Wie bei allen drei SoCs, setzt Qualcomm auch beim Snapdragon G1 Gen1 auf acht Kryo-Kerne, wobei nicht ersichtlich ist, um welche Kerne es sich im Detail handelt. Als GPU kommt allerdings die Adreno A11 zum Einsatz. Hinzu kommt die Unterstützung von WiFi 5 und Bluetooth 5.0.

Mit dem Snapdragon G2 Gen 1 wird mit der Hilfe der Adreno-A21-GPU dann deutlich mehr Performance geboten. Mit diesem Chip ausgestattete Handhelds eignen sich nicht nur primär für Cloud-Gaming, stattdessen können die Spiele auch lokal berechnet werden. Und das bis hoch zur Full-HD-Plus-Auflösung mit 2.160 x 1.440 Bildpunkten bei bis zu 144 Hz Bildwiederholrate. Zu den weiteren Features zählen WiFi 6(E), Bluetooth 5.0 sowie ein X62-5G-Modem.

G3x Gen 2 mit doppelter Leistung zum Vorgänger

Vor der neuen G-Serie hatte Qualcomm den Snapdragon G3x Gen 1 Ende 2021 offiziell vorgestellt. Nun folgt mit dem Snapdragon G3x Gen 2 die zweite Generation und soll für maximale Handheld-Performance aus dem Hause Qualcomm sorgen. Hierfür wird die Adreno-A32-Grafikeinheit eingesetzt. Allerdings bleibt es, wie beim G2 Gen1, bei maximal 2.160 x 1.440 Pixel bei 144 Hz. Doch mit dem G3x Gen 2 kommt schließlich noch die Raytracing-Unterstützung mit hinzu, sodass die stärkere GPU auch zweifellos benötigt wird.

Weitere Features, wie ein 5G-Modem bis 10 GBit/s, dazu WiFi 7 bis 5,8 GBit/s sowie auch Bluetooth in der Revision 5.3 gehören ebenfalls zu den technischen Eigenschaften des Snapdragon G3x Gen 2.

Referenzdesign mit dem Snapdragon G3x Gen 2

Von Qualcomm selbst wird es ein Referenz-Handheld geben, das an OEMs ausgegeben wird. Als Grundlage dient der große Snapdragon G3x Gen 2, dem gleich 12 GB LPDDR5X an Arbeitssppeicher und 256 GB an UFS-4.0-Massenspeicher zur Seite gestellt werden. Dabei soll sich der Speicher mittels NVMe-SSD erweitern lassen. Das 6,8 Zoll große AMOLED-Display löst mit den maximal spezifizierten 2.160 x 1.440 Bildpunkten auf und kommt bis auf 144 Hz. Eine 15W starke, aktive Kühlung kümmert sich um den Abtransport der SoC-Abwärme.

Intern verbaut sind zudem gleich zwei Akkus mit jeweils etwa 3.000 mAh, die mittels Quick Charge 5 auch zügig wieder aufgeladen werden können. Sowohl an der Front- als auch auf der Rückseite wurde auch jeweils eine Kamera verbaut, die laut Qualcomm Videoaufnahmen bis 1080p bei 60 FPS ermöglichen. Ergänzend kommen Stereo-Lautsprecher und ein 3,5-mm-Klinke-Anschluss rein als Audioausgang hinzu.

Wann es erste Gaming-Handhelds mit den drei neuen SoCs zu kaufen gibt, ist derzeit noch nicht bekannt.