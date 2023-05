Werbung

AMD aktualisiert seine C-Serie an Prozessoren, die für die günstigen Chromebooks vorgesehen ist, um Modelle aus der aktuellen Produktreihe. Aktuell ist aber nur der Name, denn wie in der Ryzen-7000-Serie für Notebooks inzwischen üblich mischen sich hier auch APUs bzw. bereits bekannte Chips unter neuem Namen mit den "echten" Ryzen-7000-Prozessoren, die auch die neuesten CPU- und GPU-Kerne und die aktuellste Fertigung verwenden.

Neu sind Ryzen- und Athlon-Modelle, welche bis zu vier Kerne auf Basis der Zen-2-Architektur verwenden. Außerdem setzt AMD hier auf eine integrierte GPU mit RDNA-2-Architektur.

Gegenüberstellung der Ryzen-7020-C-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt L2+L3-Cache TDP iGPU Ryzen 5 7520C 4 2,8 / 4,3 GHz 6 MB 15 W Radeon 610M Ryzen 3 7320C 4 2,4 / 4,1 GHz 6 MB 15 W Radeon 610M Athlon Gold 7220C 2 2,4 / 3,7 GHz 5 MB 15 W Radeon 610M Athlon Silver 7120C 2 2,4 / 3,5 GHz 3 MB 15 W Radeon 610M

Vier Kerne wurden also nur bei den Ryzen-Modellen geboten, während die beiden Athlon-Prozessoren mit jeweils zwei Kernen auskommen müssen. Alle Modelle unterstützen SMT auf ihren Kernen und somit können doppelt so viele Threads ausgeführt werden, wie Kerne vorhanden sind. Entsprechend der Anzahl der Kerne gibt es auch weniger L2- und L3-Cache, beim Athlon Silver 7120C wird zudem noch die Hälfte des sonst vorhandenen L3-Cache abgeschaltet. Die TDP liegt bei maximal 15 W, kann aber auch darunter konfiguriert werden.

Der Fokus der Ryzen-7020C-Serie liegt auf einer möglichst langen Akkulaufzeit der Chromebooks, ohne dass dabei allzu große Kompromisse bei der Leistung eingegangen werden müssen. Gegenüber der Ryzen-5020C-Serie will AMD die Leistung um bis zu 350 % und mehr gesteigert haben, was auch daran liegt, dass nun bis zu vier anstatt wie bisher zwei Kerne zur Verfügung stehen. Bei der Akkulaufzeit soll es von sonst etwa zehn Stunden auf nun mehr als 17 Stunden gehen.

Aber auch die restliche Ausstattung der Chromebooks soll besser werden. So erwähnt AMD ein Dell Latitude 3445 mit 16 GB LPDDR5-Arbeitsspeicher und einer schnellen SSD sowie Wi-Fi 6. So ganz in den Einsteiger-Markt wird eine solche Ausstattung sicherlich nicht mehr passen. Dies gilt wohl auch für ein gezeigtes ASUS Chromebook CM34 Flip.

Die Chromebooks mit den Prozessoren der Ryzen-7020C-Serie sollen in Kürze erhältlich sein. Ob dies zunächst nur für den US-Markt gilt ist nicht bekannt.