Voll im Zeitplan und 2024 in den ersten Geräten

Qualcomm bläst zum Angriff gegen Apple. Das Unternehmen hat einen neuen und deutlich potenteren Prozessor auf ARM-Basis in der Pipeline mit dem es Apples M1- und M2-Prozessoren angreifen will. Qualcomm setzt aktuell auf seine eigenen Kryo-Kerne, hat vor einiger Zeit aber das Team von Nuvia gekauft, welches an einem eigenen ARM-Design gearbeitet hat.

In einem Interview mit der Journalistin Joanna Stern verriet Qualcomm CEO Cristiano Amon, dass der neue Prozessor ein Konkurrent zu den Apple eigenen Prozessoren darstellen soll, nur eben aufgezogen in einem Microsoft Ökosystem. Ziel sei es, eine äquivalente Leistung zu Apple anbieten zu können.

Der neue Chip von Nuvia trägt den Codenamen "Hamoa" und beinhaltet 12 ARM-basierte Custom-CPU-Kerne mit dem Namen "Oryon", die es auf einen Takt von 3,4 GHz erreichen sollen. Daneben verfügt er noch über ein Snapdragon X65 5G-Modem. Der Chip läuft bei Qualcomm bereits unter der Modellnummer SC8380 und stellt damit die Ablösung des Snapdragon 8cx Gen 3 dar. Allerdings ist der Konzern hinsichtlich der Vermarktungsstrategie noch nicht konkret geworden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sollen aber schon Samples des Chips produziert werden, die dann auch den Herstellern zum Zwecke der Produktentwicklung überlassen werden. Der Snapdragon "Hamoa" ist zwar eigentlich als High-End-Plattform für Windows-PCs auf ARM gedacht, soll aber auch irgendwann seinen Weg in Smartphones finden.

Laut Amon wird der Konzern den neuen Chip im September oder Oktober diesen Jahres der Öffentlichkeit vorstellen. Bereits zur CES Anfang Januar 2024 sollen dann schon erste Produkte mit dem neuen Prozessor präsentiert werden. Der neue Snapdragon "Hamoa" liegt demnach voll im Zeitplan des Konzerns.