Nachdem in der vergangenen Woche die Meldung (erneut) die Runde machte, nach der Intel die Desktop-Variante von Meteor Lake eingestellt habe, kommen heute neue Gerüchte hinzu, die über den aktuellen Entwicklungsstand Auskunft geben und die eine untergeordnete Rolle von Meteor Lake für den Desktop durchaus unterstreichen.

Twitter-Nutzer @leaf_hobby hat sich in der Vergangenheit bereits aus treffsicher erwiesen und zeigt eine Übersicht der Meteor-Lake-S-Plattform auf. Diese soll in der aktuellen Planung bzw. Entwicklung mit sechs Performance- und acht Efficiency-Kernen sowie sechs Performance- und 16 Efficiency-Kernen geplant sein. In dieser Form wäre es auch denkbar, dass wir hier eher MTL-P sehen, denn in der P-Serie sieht Intel aktuell ebenfalls bis zu sechs Performance-Kerne vor.

Eine Übersicht der PCI-Express-Lanes ist aber ebenso interessant: So soll der Prozessor bzw. das I/O-Chiplet des Prozessors 16+4+4 PCI-Express-5.0-Lanes zur Verfügung stellen – vier mehr als dies bei Raptor Lake der Fall ist. AVX-512 soll genau wie bei Raptor Lake nicht aktiv sein.

Der Z890-Chipsatz soll ebenfalls vier mehr Lanes, aber PCI-Express 4.0, bieten und käme somit auf derer 24. Zudem soll hier dann ein Wi-Fi-7-Controller integriert sein. Aktuell setzt Intel an dieser Stelle auf Wi-Fi 6E.

Auch die weiteren Informationen decken sich mit einer Roadmap, die bereits Anfang Dezember auftauchte.

Im zweiten Tweet findet sich Sapphire Rapids-EE wieder, die Spezialvariante für vRANs, die Intel heute morgen vorgestellt hat. Für das vierte Quartal soll weiterhin Emerald Rapids-SP und Emerald Rapids-EE als Nachfolger von Sapphire Rapids-EE geplant sein.

Der Raptor-Lake-Refresh wird einmal mehr genannt, etwas überraschend aber auch ein solcher für die gerade erst vorgestellte Xeon-W-Serie. Insgesamt bestätigt sich der Eindruck, dass Intel zwar in den kommenden Monaten eine schnelle Kadenz für weitere Generationen vorsieht, man hier aber sicherheitshalber einen Zwischenschritt eingebaut hat. Ob man diese Option letztendlich auch ziehen wird, steht natürlich auf einem anderen Blatt.