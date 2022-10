Werbung

Laut einer auf Twitter aufgetauchten Roadmap scheint AMD den oder die Ryzen-7000-Prozessoren mit 3D V-Cache auf dem Plan zu haben. Einen Zeitrahmen oder gar Termin gibt es aber noch nicht. Wie bei jeder Roadmap stellt sich natürlich die Frage, auf welches Datum die Roadmap datiert ist – welchen Stand in AMDs Planung sie also darstellt.

Die Roadmap deckt sich mit AMDs aktueller Planung. Die Ryzen-7000-Prozessoren decken den oberen Preisbereich der Desktop-Prozessoren ab, während die Ryzen-5000-Serie darunter fortgesetzt wird. Die aktuellen Ryzen-Threadripper-5000-Prozessoren scheinen auch 2023 in dieser Form fortgesetzt zu werden. Ein Nachfolger deutet sich hier erst Mitte 2023 an. Dies gilt auch für die Ryzen-4000G und 5000G-Prozessoren.

Die Ryzen-7000-Prozessoren auf Basis der Zen-4-Architektur bieten ein gutes Single-Threaded- und Multi-Threaded-Plus. Ob es gegen Intels Raptor Lake reichen wird, wird sich in wenigen Wochen zeigen. Eine Flanke lässt AMD allerdings offen und das ist der Ryzen 7 5800X3D, der in Spielen den neueren Modellen teilweise weit überlegen ist. Wer einen Großteil seiner Zeit vor dem PC also mit Spielen verbringt, ist mit dem Ryzen 7 5800X3D (Test) besser bedient und kommt aufgrund der niedrigeren Kosten für die AM4-Plattform auch noch günstiger davon.

Mit dem Start der Ryzen-7000-Prozessoren entbrannte dann auch gleich die Diskussion darüber, ob und wann AMD hier ein oder mehrere X3D-Modelle vorstellen wird. Zen 4 wird es mit 3D V-Cache geben, die Frage ist nur, ob dies den EPYC-Prozessoren vorbehalten bleibt oder nicht. Ein TBA (to by announced) deutet zumindest schon einmal an, dass AMD dies weiterhin in Planung hat.

Update:

Wir haben das Bild gegen ein weiteres Ausgetauscht, welches im Nachgang aufgetaucht ist. Das neue Fotos zeigt die komplette Roadmap.