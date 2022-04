Core i9-12900HX: Zusammenfassung der Leaks zum Notebook-Spitzenmodell

Das aktuelle Topmodell von Intel für das Notebook in Form des Intel Core i9-12900HK bietet sechs Performance- und acht Efficiency-Kerne mit bis zu 5 GHz (für die P-Cores). Die Spitzenposition bei den mobilen Prozessoren muss der Core i9-12900HK aber womöglich bald an den Core i9-12900HX abgeben, welcher insgesamt 16 Kerne nutzt und ebenfalls bis 5 GHz takten soll.

Den ersten Auftritt machte der Intel Core i9-12900HX in einem Lenovo 82TD. Mit diesem Notebook fand man zumindest die ersten Einträge in der Geekbench-Datenbank. Ersichtlich wurde aus dem Eintrag, dass der Prozessor insgesamt auf 16 Kerne setzt. Er setzt sich also wie der Intel Core i9-12900K aus acht Performance-Kernen und acht Efficiency-Kernen zusammen. Damit erhält die CPU also zwei Kerne mehr als noch der Intel Core i9-12900H(K). Somit steigt auch der L3-Cache von 24 MB auf 30 MB. Der damalige Eintrag offerierte der Prozessor zudem einen Basistakt von 2,5 GHz sowie eine maximale Frequenz von 4,9 GHz.

Neue Notebook-Ankündigungen haben aber noch einmal etwas mehr Licht ins Dunkel gebracht. So wurde beim Gigabyte AORUS 17X YE, welches ebenfalls ein Update mit dem besagten Prozessor erhält, verraten, dass die Performance-Kerne der Alder-Lake-P-CPU einen Basistakt von 2,3 GHz und einen maximalen Boost von 5 GHz vorweisen. Die Efficiency-Kerne boosten hingegen maximal auf bis zu 3,6 GHz.



Auch beim neusten HP Omen 17 wird von 16 Kernen und einem maximalen Boost von 5 GHz gesprochen. Beide Geräte paaren den Prozessor mit DDR5-4800-Arbeitsspeicher, welcher bei Gigabyte maximal 64 GB und bei HP 32 GB fassen darf.

Die gesteigerte Anzahl an Kernen soll mit einer Erhöhung der TDP (PBP/PL1) von 45 W auf 55 W einhergehen. Bestätigt wurde dies durch einen Leak neuer Dell Notebooks (siehe unten). Ebenso wird gemunkelt, dass auch die MTP (PL2) gesteigert werden könnte. Alle Notebook-Prozessoren auf Basis des Alder-Lake-Designs mit sechs Performance-Kernen sind hier bisher mit 115 W spezifiziert.

Leaks zu den neuen Dell Precision 7670 und 7770 Notebooks offenbarten zudem, dass Intel weiter HX-Modelle vorbereitet, welche alle mit 55 W TDP daherkommen. Konkret sollen folgende Prozessoren wählbar sein:

Core i5-12600HX: 12C/16T, bis zu 4.6 GHz, vPro

Core i7-12800HX: 16C/24T, bis zu 4.8 GHz

Core i7-12850HX: 16C/24T, bis zu 4.8 GHz, vPro

Core i9-12900HX: 16C/24T, bis zu 5 GHz

Core i9-12950HX: 16C/24T, bis zu 5 GHz, vPro

Mit der Nomenklatur könnte der Hersteller also für etwas Verwirrung beim Kunden sorgen. Denn ein Core i7-128X0HX hat mehr Kerne als beispielsweise ein i9-12900H(K). Wann die Prozessoren beziehungsweise die Notebooks auf den Markt kommen sollen, ist noch nicht bekannt. Der Termin dürfte aufgrund der sich häufenden Leaks aber näher rücken. Für Mitte Mai haben einige Notebook-Hersteller jeweils eigene Events angekündigt, auf denen das neue Lineup präsentiert werden könnte.