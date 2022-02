Intel Raptor Lake zeigt sich in Gaming-Benchmark

Auf die aktuelle Alder-Lake-Generation wird Raptor Lake folgen. Dies soll schon im Verlaufe des aktuellen Jahres geschehen und dementsprechend sind bereits die ersten Samples im Umlauf. Eines dieser wurde nun offenbar durch den Benchmark von Ashes of the Singularity: Escalation geschickt.

Das Benchmark-Ergebnis als solches ist dabei nicht besonders aussagekräftig. Ausgelesen wird nur ein "Genuine Intel(R) 0000", der zusammen mit einer GeForce RTX 3090 getestet wurde. Die Software liest hier zudem 32 Logical Cores aus, was aber nicht bedeutet, dass hier 32 Kerne zum Einsatz kommen, sondern vielmehr werden vorherige Gerüchte mit einem 8+16-Design bestätigt. Das Spitzenmodell von Raptor Lake soll demnach über acht Performance-Kerne und 16 Efficiency-Kerne verfügen. Mitt diesen 8+16 Kernen kämen wir dann auf die 32 Threads, die vom Benchmark ausgelesen werden – acht Kerne mit SMT plus 16 Kerne ohne SMT.

Viele sehen in den Efficiency-Kernen nur unnötiges Beiwerk. Sie tragen jedoch maßgeblich dazu bei, dass die Alder-Lake-Prozessoren in der Multi-Threaded-Leistung wieder mit AMD haben aufschließen können. Für Raptor Lake deutet sich nun eine Verdopplung der Efficiency-Kerne an, während die Anzahl der Performance-Kerne mit derer acht gleich bleiben soll.

Viele Details zu Raptor Lake gibt es noch nicht. Gefertigt werden sollen die Prozessoren in Intel 7, also weiterhin in 10 nm. Den Takt soll Intel aber auf 5,3+ GHz anheben wollen.