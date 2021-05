Intel: Der Meteor Lake Compute Tile hat das Tape-In geschafft

Am Wochenende verkündete Intel, dass der Compute Tile von Meteor Lake das Tape-In hinter sich gebracht hat. Damit ist die Designphase abgeschlossen und Intel lässt die ersten Chips fertigen. Sobald diese dann wiederum aus der Fertigung zurückkommen, spricht man vom Tape-Out. Damit ist laut Intel ein wichtiger Meilenstein geschafft.

Erstmals erwähnt, wurde Meteor Lake von Intel Mitte März im Rahmen des Strategiewechseln zu IDM 2.0. In 7 nm gefertigt sind die Compute Tiles - vermutlich mit den eigentlichen CPU-Kernen ausgestattet - eine zentrale Komponente der zukünftigen Intel-Prozessoren. Damit wird auch bei Intel immer deutlicher, dass an einem Chiplet-Design eigentlich kein Weg vorbei führt. Bei Intel werden die Chiplets als Tiles bezeichnet. Gegen Ende 2021 wird Intel mit dem Xe-HPC-Chip Ponte Vecchio eine extreme Ausbaustufe eines Chiplet-Designs mit 41 Tiles in den Einsatz bringen.

Der Tape-In für Meteor Lake ist nun also geschafft, nun wird es allerdings noch zwei Jahre dauern, bis wir die Produkte sehen. Ice Lake feiert im Juni 2017 seinen Tape-In, aufgrund der Probleme mit der Fertigung in 10 nm dauerte es aber bis 2019, bis die ersten Notebook-Prozessoren vorgestellt wurden. Bei den Servern erblickte Ice Lake gar erst in diesem Frühjahr das Licht das Welt – vier Jahre nach dem Tape-In.