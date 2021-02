Montagerahmen soll Herausreißen von Ryzen-CPUs verhindern

AMD und Intel verfolgen zwei unterschiedliche Ansätze, wenn es um die Herstellung des Kontaktes zwischen dem Prozessoren und Mainboard geht. Während Intel einen LGA-Sockel (Land Grid Array) vorsieht, bei dem die gefederten Pins im Sockel sitzen und der Prozessor mit flachen Kontaktflächen relativ unempfindlich ist, verwendet AMD ein PGA (Pin Grid Array), bei dem die empfindlichen Pins unterhalb des Prozessors sitzen und der Sockel relativ unempfindlich ist.

In der Montage und Demontage gibt es also durchaus einige Dinge zu beachten. Häufig passiert es beispielsweise, dass sich der Kühler auf einem Ryzen-Prozessor aufgrund der Adhäsion nicht so leicht entfernen lässt und vielen Nutzern ist es schon passiert, dass sie den Prozessor aus dem Sockel herausgezogen haben, ohne das die Halteklammer gelöst wurde. Es ist durchaus möglich, dass sich die Pins dabei verbiegen – Beschädigungen sind also nicht ausgeschlossen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu verhindern. So soll ein warmes System, bzw. ein Aufwärmen von Kühler und Wärmeleitpaste die Adhäsion reduzieren. Ein Drehen des Kühlers löst diesen ebenfalls, bzw. macht das Abheben leichter.

Gelid hat nun ein CPU Protection Bracket vorgestellt, welches genau das verhindern soll.

Der Montagerahmen wird auf den Sockel aufgelegt und zusammen mit den vier Befestigungsschrauben des Kühlers befestigt. Er ist laut Gelid sehr dünn, so dass er keine zusätzliche Höhe für den Kühler erzeugt. Der quadratische Ausschnitt umfasst den Heatspreader, hält das Package aber im Sockel, wenn der Kühler demontiert werden soll.

Der Preis für das CPU Protection Bracket von Gelid beträgt 1,29 Euro – also durchaus angebracht für ein einfaches Metallteil. Derzeit findet sich jedoch kein Händler, der den Rahmen hierzulande führt. Aus Asien können solche Rahmen schon längere Zeit bestellt werden. Die Frage ist nun, ob man hier eine Lösung für ein Problem gefunden hat, oder ob überhaupt ein Problem besteht, denn das Herausziehen des Prozessors zusammen mit dem Kühler lässt sich eigentlich recht einfach verhindern.