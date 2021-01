Qualcomm arbeitet an neuem Prozessor für Windows-On-ARM

Die Einführung des Apple eigenen M1-Prozessors auf ARM-Basis vor ein paar Monaten hat hohe Wellen geschlagen und wird wohl auch auf lange Sicht einen gewissen Einfluss auf andere CPU-Hersteller und den Markt an sich haben. Vor allem Qualcomm, dessen Versuche sich in Verbindung mit Microsoft bei Windows-on-ARM mit seinen Prozessoren zu etablieren eher verhaltene Ergebnisse brachten, dürfte sich durch den Erfolg des neuen ARM-Chips angefixt fühlen.

Damals wie heute mangelt es bei dem Betriebssystem vor allem beim Thema -Software-Support sowie Unterstützung der Industrie. Darüber hinaus scheinen viele Nutzer von den hohen Preisen für Windows-Laptops mit Snapdragon 8cx- oder Snapdragon 8cx Gen 2-Prozessoren abgeschreckt zu sein, vor allem wenn man die zuvor genannten Einschränkungen in die Kalkulation mit einbezieht.

Nun tauchten Informationen auf, nach denen Qulacomm an einem neuen Chip arbeitet. Die genaue Namensgebung ist noch ungewiss, allerdings scheint die simple Fortführung der bisherigen Namensgebung mit "Snapdragon 8xc Gen 3" nicht als unwahrscheinlich. Die Spuren, welche in etwaigen Import-Export-Datenbanken gefunden wurden, deuten auf Testsysteme mit den üblichen 8 GB RAM, aber auch auf Systeme mit bis zu 32 GB LPDDR4X-Arbeistespeicher hin. Des weiteren gibt es Hinweise darauf, dass neben einer "Basis"-Variante, auch eine stärkere Version in Entwicklung ist.

Die neuen Maße von 20 mm x 17 mm im Vergleich zu 20 mm x 15 mm beim Vorgänger deuten zudem auf mehr Rechenkerne hin. Darüber hinaus soll der "Snapdragon 8cx Gen 2" auch über ein aktuelles Qualcomm 5G-Modem mit Always-Connected-Funktionalität verfügen. Wann der neue Chip offiziell vorgestellt wird und wann die ersten Windows-on-ARM-Geräte mit ihm bestückt sein werden, ist momentan noch unklar.