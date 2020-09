Qualcomms Snapdragon-Compute-Plattform geht mit 8cx Gen 2 5G in die zweite Runde

Qualcomm hatte mit seiner Snapdragon-Compute-Plattform viel vor – sie konnte bereits in unserem Test durchaus überzeugen. So richtig in Schwung gekommen ist die ARM-Plattform aber noch nicht, was im Notebook-Bereich wie so oft mit einer fehlenden Auswahl an Partner-Geräten zusammenhängt - AMD konnte viele Jahre lang ein Lied davon singen.

Mit der heute vorgestellten, zweiten Generation der Plattform, die unter der Bezeichnung Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G firmiert, soll vieles besser werden. Die Kalifornier möchten damit die ideale Grundlage für die sich immer weiter etablierende Remote-Arbeit liefern.

Insbesondere an der Leistungsschraube möchte Qualcomm bei der neuen Generation gedreht haben. Das Herzstück des 8cx Gen 2 5G sind seine acht Kryo-495-Kerne, die in 7 nm gefertigt werden. Die TDP wird von Qualcomm mit 7 W spezifiziert. Das Speicherinterface unterstützt LPDDR4x mit bis zu 2.133 MHz. Als Massenspeicher können NVMe-SSDs eingesetzt werden. Für die Grafikausgabe zeichnet sich Qualcomms Adreno-GPU mit DX12-Support verantwortlich. So kann im Gerät ein 4K-Display angesprochen werden, extern können zwei 4K-Displays via DisplayPort-MST angesprochen werden. Für Produktiv-Setups dürfte es damit keine größeren Einschränkungen geben.

Mit diesem Setup möchte Qualcomm der Konkurrenz Paroli bieten. In einem nicht näher spezifizierten Vergleich, der folglich mit etwas Vorsicht zu genießen ist, soll die 8cx-Gen2-Plattform 51 % schneller sein, als Intels Hybrid-Core-i5-Lösung, die ebenfalls mit einer TDP von 7 W spezifiziert wird. Ein Core i5 der 10. Core-Generation, der mit einer TDP von 15 W angegeben wird, soll noch um 18 % überboten werden. Auch beim Verhältnis Produktivitäts-Performance/Watt möchte Qualcomm die Nase vorn haben. Intels Hybrid-Lösung soll um satte 58 % überflügelt werden, die 15-W-Alternative um 39 %. Hier werden aber erst unabhängige Tests zeigen, wie sich die Situation in der Realität darstellt.

Zur genauen Akkulaufzeit von ersten Geräten machte Qualcomm noch keine weiteren Angaben, es wird lediglich von "Multi Day Battery Life" gesprochen. Hier erwarten wir genauere Infos wenn die Partner ihre Geräte präsentieren.

Neben der Kombination aus möglichst langen Akkulaufzeiten und einer überzeugenden Performance ist die "Allways-on"-Prämisse eine der Säulen von Qualcomms Konzept. Mit der neuen Generation wird es zwei verschiedene Modem-Varianten geben. Das Qualcomm-Snapdragon-X55-5G-Modem kann bis zu 7,5 GBit/s im 5G-Netz realisieren, während das Snapdragon X24 4G als LTE-Modem bereitsteht. Für die Verbindung via WLAN wird die FastConnect-6800-Lösung genutzt, die im 2,4- oder 5-GHz-Band funken kann und bis zu 1.775 GBit/s ermöglichen soll. Die Umschaltung zwischen den verschiedenen Netzen soll für den Anwender unbemerkt erfolgen.

Gleichzeitig möchte Qualcomm hochwertige Kamera-Lösungen über den Spectra-390-ISP realisieren. Es können HDR-Videos in der UHD-Auflösung produziert werden. Fotos-Lösungen mit bis zu 32 MP können über die Plattform ebenfalls realisiert werden.

Erste, auf der neuen Plattform basierenden Geräte sollen von Acer und HP noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.