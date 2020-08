Dali Die-Shots: AMD Athlon 3000G in allen Details

Wieder einmal präsentiert Fritzchens Fritz neue Die-Shots, die dieses Mal einen Athlon 3000G zeigen. Der Athlon 3000G basiert auf dem Dali-Design von AMD – verwendet also Zen-Kerne der ersten Generation und eine Radeon Vega 3 als Grafikeinheit. Gefertigt wird dieser Prozessor in 14 nm. Es handelt sich also um Technik der ersten Ryzen-Generation.

Für die Aufnahmen hat Fritzchens Fritz den Chip vom Package gelöst und mittels Schleifen und Säure die obersten Schichten entfernt. Über ein Licht mit verschiedenen Wellenlängen und aus verschiedenen Richtungen entstehen dann bunten Aufnahmen.

Laut Fritzchens Fritz misst der Chip 12,974 x 11,611mm und kommt damit auf eine Fläche von 148,55mm². Auf den Fotos zu erkennen sind die zwei Zen-Kerne, die Vega-Grafikeinheit mit 3 CUs sowie die weiteren Komponenten wie das PCI-Express-Interface.

Alle Aufnahmen findet ihr im Flickr-Fotostream von Fritzchens Fritz.