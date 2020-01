x86-CPU aus China kommt in Mini-Gaming-PC zum Einsatz

In den vergangenen Wochen haben wir mehrfach über ARM-Hardware berichtet, die womöglich irgendwann einmal ihren Weg in den Desktop finden könnte – vorsichtig gesagt. Phytium zeigte ein Mainboard, welches einen auf einer ARM-Architektur basierenden Prozessor aufnehmen soll. Huawei hat mit dem D920S10 ein ähnliches Produkt vorgestellt, welches den hauseigenen Kunpeng 920 aufnehmen soll.

Zhaoxin, das Joint Venture zwischen VIA und der chinesischen Regierung, arbeitet hingegen an x86-Prozessoren aus chinesischer Fertigung und mit eigener Architektur. Der KaiXian KX-6780A wird nur in China erhältlich sein und soll dort in Komplettsystemen angeboten werden.

Es handelt sich beim KaiXian KX-6780A um einen Prozessor mit acht Kernen und 8 MB an L2-Cache. Als Architektur kommt die Eigenentwicklung namens LuJiaZui zum Einsatz. Diese bietet unter anderem die Unterstützung für SSE 4.2, AVX und andere Befehlserweiterungen, ist aber nicht auf Niveau aktueller Architekturen aus dem Hause AMD oder Intel, wenn es um dieses Thema geht. Zudem verfügt er über ein Dual-Channel-Speicherinterface für DDR4-3200, PCI-Express-3.0-Lanes, SATA, USB und vieles mehr. Derzeit lässt Zhaoxin die beiden ersten Consumer-Modelle KX-U6780A und KX-U6880A noch in 16 nm bei TSMC fertigen. Die Thermal Design Power liegt bei 70 W.

Das verwendete Mainboard hört auf den Namen C1888. Es bietet die in Consumer-Bereich üblichen Anschlüsse. Darunter PCI-Express x16 (unbekannt ist, wie viele Lanes hier angebunden sind), 2x SO-DIMM, 2x M.2, 1x SATA sowie zahlreiche I/O-Anschlüsse an der Slotblende.

Der Prozessor allerdings sitzt nicht in einem Sockel, wie wir es von AMD und Intel kennen, sondern ist fest verlötet. Dies bedeutet natürlich, dass man den Prozessor nicht wechseln kann.

Im Video wird das komplette Gaming-System gezeigt, in dem ein KX-U6780A eingesetzt wird. In einigen Benchmarks wird dann entsprechendes Gameplay gezeigt. So läuft CS:GO in 1080p mit 60 FPS. Als Grafikkarte kommt offenbar ein Modell der GeForce RTX 2060 (Super) zum Einsatz.

Cinebench R20 Multi-Threaded AMD Ryzen 9 3950X 9043 XX



AMD Ryzen 9 3900X 7075 XX



Intel Core i9-9900KS 5124 XX



AMD Ryzen 7 3800X 4956 XX



Intel Core i9-9900K 4898 XX



AMD Ryzen 7 3700X 4761 XX



AMD Ryzen 7 2700X 4001 XX



AMD Ryzen 5 3600X 3696 XX



Intel Core i7-9700K 3667 XX



Intel Core i7-8700K 3409 XX



Intel Core i7-8086K 3400 XX



AMD Ryzen 5 3600 3256 XX



AMD Ryzen 5 2600 2799 XX



AMD Ryzen 5 3500 2603 XX



Intel Core i5-9600K 2574 XX



Intel Core i7-7700K 2344 XX



AMD Ryzen 5 3400G 1936 XX



AMD Ryzen 5 1400 1548 XX



AMD Ryzen 5 1200 1161 XX



AMD Athlon 3000G 886 XX



Zhaoxin KX-U6780A 845 XX



AMD Athlon 240GE 799 XX



Zhaoxin KX-C4580 228 XX



Punkte Mehr ist besser

Da auch Ergebnisse des Cinebench R20 gezeigt werden, ermöglicht dies einen Vergleich zu weiteren Prozessoren. Aufgeführt wird der Zhaoxin KX-U6780A gegen den Vorgänger KX-C4580. Ein Zhaoxin KX-U6780A liegt in etwa auf Niveau eines Core-i5-Prozessors der 3000-Serie (5. Core-Generation). Sein Vorgänger ist mit 288 Punkten weniger als halb so schnell.

Weitere Informationen zum System sowie zusätzliche Benchmarks finden sich im chinesischen Video. Keinerlei Information gibt es zum Preis eines solchen Systems.