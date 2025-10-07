Werbung

Steht ein neuer Laptop auf der Wunschliste? Die Amazon Prime Deal Days bieten für Amazon-Prime-Mitglieder bereits vor der Black-Friday-Schlacht gewohnt viele günstige Gelegenheiten, sich zum Jahresende besondere Wünsche zu erfüllen. Wir haben die Laptop-Deals von MSI genauer unter die Lupe genommen.

Gaming für alle

Mit der Cyborg-Serie bietet MSI echte Gaming-Leistung zum Einsteiger-Tarif. Für nur 769 Euro punktet der Cyborg 15 A13VF-862 zu den Prime Deal Days mit der schnellen GeForce RTX 4060 Grafik kombiniert mit dem Core i7-13620H als Prozessor. Die transparenten Elemente des leichten und schlanken Gehäuses und das Aluminium-Cover sorgen für einen unverkennbaren Look.

Lässt das vorhandene Budget noch ein wenig Luft, öffnet der Cyborg 15 B2RWFKG-068 für 1.199 Euro das Tor zur GeForce RTX 50-Klasse. Mit der GeForce RTX 5060 Grafik stehen DLSS 4 und Raytracing-Funktionen der neusten Generation bereit. Auch der Core 7 240H stammt aus dem neusten Intel-Line-up. Als Detail im Produktnamen weißt das »B« bei »B2RWFKG« auf eine neue Design-Generation hin: Neben den bekannten transparenten Gehäuse-Elementen, dem schlanken Gehäuse und Aluminium-Cover sorgen jetzt die 4-Zonen-RGB-Tastatur und das ikonische Muster auf der Tastaturseite zusätzlich für einen einzigartigen Look.

Wer Top-Gaming-Leistung für weniger als 1.000 Euro sucht, wird beim Sword 17 HX B14VFKG-276 aufhorchen! Für nur 999 Euro bietet das Modell eine volle Ausstattung mit GeForce RTX 4060 Grafik, Core i7 14650HX Prozessor, 17 Zoll Full-HD-Bildschirm mit 165 Hz und 16 GB Arbeitsspeicher kombiniert mit einer 1 TB SSD.

Die Angebote im Detail

Prime-Day-Preis UVP Sparen Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Cyborg 15 A13VF-862 769 Euro 1.299 Euro 41 % Core i7-13620H, GeForce RTX 4060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Sword 17 HX B14VFKG-276 999 Euro 1.299 Euro 23 % Core i7 14650HX, GeForce RTX 4060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Cyborg 15 B2RWFKG-068 1.199 Euro 1.399 Euro 14 % Core 7 240H, GeForce RTX 5060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Cyborg 17 B2RWFKG-048 1.299 Euro 1.599 Euro 19 % Core 7 240H, GeForce RTX 5060,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Katana 17 HX B14WGK-060 1.349 Euro 1.799 Euro 25 % Core i7-13620H, GeForce RTX 4060,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Crosshair A17 HX D8WGKG-010 1.849 Euro 2.099 Euro 12 % Ryzen 9 8940HX, GeForce RTX 5070,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home

Für Business und Lifestyle

Den meisten ist MSI aus dem Gaming-Bereich bekannt, doch auch für den Business-Einsatz hat die Marke ein umfangreiches Angebot. Beispielsweise ist die Modern-Serie von MSI bei den Amazon-Aktionen immer einer der Top-Seller bei den Laptops. Der Modern 15 B7M-463 bietet für nur 399 Euro brauchbare Leistung für Office und Multimedia, sieht schick aus und ist mit nur 19,9 mm Höhe und 1,75 kg auf der Waage auch ein angenehm mobiler Begleiter.

Ein extra elegantes und schlankes Schmuckstück im Büro und in der Freizeit ist der Prestige A16 AI+ A3HMG-036. Für nur 1.099 Euro lässt sich zu den Prime Deal Days in die Premium-Business-Klasse einsteigen. Mit dem AMD Ryzen AI 9 365-Prozessor gehört der Prestige A16 AI+ zur Klasse der Copilot+ PCs mit extra KI-Einheit. Das 17 mm dünne und 1,9 kg leichte Aluminium-Gehäuse ist ein Blickfang, ebenso wie der 16,0 Zoll QHD+ True-Color-Bildschirm im 16:10-Format. Ein starker 82-Wh-Akku sorgt für lange Laufzeit, USB4 und Wi-Fi 7 stehen für moderne Konnektivität, dank extra Ziffernblock sorgt die weiß beleuchtete Tastatur für Komfort bei der Arbeit.

Die Lücke zwischen der Modern- und Prestige-Serie füllt bei MSI jetzt die Venture-Reihe. Der Venture 17 AI A1MG-006 ist zu den Prime Deal Days bereits für 849 Euro zu haben und punktet mit elegantem Look und klassischem Stil. Der Intel Core Ultra 7 155H als Prozessor macht das Notebook bereit für moderne Workflows. Der große 17 Zoll Full-HD-Bildschirm, die weiß beleuchtete Tastatur mit extra Ziffernblock, Wi-Fi 6E und ein GBit/s-LAN-Port sind weitere Pluspunkte. Der Arbeitsspeicher lässt sich dank gesockelter Module später einmal aufrüsten, falls in der Zukunft Bedarf sein sollte. Ebenfalls im Angebot ist der VenturePro 17 AI A1UDXG-016, das »Pro« im Produktnamen steht hier für die dedizierte GeForce RTX-3050-Grafikeinheit.

Die Angebote im Detail

Prime-Day-Preis UVP Sparen Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Modern 15 B7M-463 399 Euro 599 Euro 33 % Ryzen 5 7430U, Radeon Grafik,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Modern 15 B7M-471 449 Euro 649 Euro 31 % Ryzen 7 7730U, Radeon Grafik,

32 GB, 512 GB, Windows 11 Home Venture 17 AI A1MG-006 849 Euro 1.099 Euro 23 % Core Ultra 7 155H, Arc Grafik,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home VenturePro 17 AI A1UDXG-016 999 Euro 1.149 Euro 13 % Core Ultra 7 155H, GeForce RTX 3050,

16 GB, 512 GB, Windows 11 Home Prestige A16 AI+ A3HMG-036 1.099 Euro 1.599 Euro 31 % Ryzen AI 9 365, Radeon 880M,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home

High-End-Gaming

Besonders begehrt sind die High-End-Laptops von MSI - zu den Prime Deal Days bieten sich auch hier Optionen, die Wunsch-Hardware in Einklang mit dem vorhandenen Budget zu bringen. Für 1.899 Euro steht beim Vector 16 HX AI A2XWHG-264 bereits eine rasante GeForce RTX 5070 Ti Grafik auf dem Datenblatt – kombiniert mit dem nagelneuen Core Ultra 7 255HX Prozessor. Klar, dass die Grafik dank der starken Cooler Boost 5 Kühlung mit voller TGP arbeitet, mehr noch, liefert die MSI OverBoost Ultra-Technik Grafik und Prozessor sogar noch ein wenig mehr Leistung als üblicherweise vorgesehen. Der 240 Hz QHD+ Bildschirm, die 24-Zonen-RGB Tastatur, zwei Thunderbolt-5-Anschlüsse, ein starker 90-Wh-Akku und das edle Design mit Aluminium-Cover sind weitere überzeugende Ausstattungsmerkmale.

Ist noch mehr Leistung gefordert, ist der Vector 17 HX AI A2XWIG-040 ein Tipp mit rund 700 Euro Sparpotenzial zu den Prime Deal Days - das Gerät ist für nur 2.799 Euro zu haben. Hier trumpft die GeForce RTX 5080 Grafik auf, im Gespann mit dem Core Ultra 9 275HX als Prozessor. Ebenfalls mit der schnellen GeForce RTX 5080 Grafik ausgestattet ist der Raider A18 HX A9WIG-080. Das Raider-Modell punktet dabei auch mit dem schnellsten AMD-Prozessor – wenn nicht sogar mit dem derzeit schnellsten Mobil-Prozessor überhaupt –, dem Ryzen 9 9955HX3D. Mehr High-End-Modellen finden sich in der Tabelle unten.

Die Angebote im Detail

Prime-Day-Preis UVP Sparen Spezifikationen

(Prozessor, Grafik, RAM, SSD, Betriebssystem) Vector 16 HX AI A2XWHG-264 1.899 Euro 2.199 Euro 14 % Core Ultra 7 255HX, GeForce RTX 5070 Ti,

16 GB, 1 TB, Windows 11 Home Vector 17 HX A14VHG-1012 2.576 Euro 2.699 Euro 5 % Core i9 14900HX, GeForce RTX 4080,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home Vector A18 HX A9WHG-081 2.599 Euro 3.099 Euro 16 % Ryzen 9 9955HX, GeForce RTX 5070 Ti,

32 GB, 1 TB, Windows 11 Home Vector 17 HX AI A2XWIG-040 2.799 Euro 3.499 Euro 20 % Core Ultra 9 275HX, GeForce RTX 5080,

32 GB, 2 TB, Windows 11 Home Raider A18 HX A9WIG-080 3.799 Euro 4.599 Euro 17 % Ryzen 9 9955HX3D, GeForce RTX 5080,

64 GB, 2 TB, Windows 11 Home Raider 18 HX AI A2XWIG-075 4.523 Euro 5.199 Euro 13 % Core Ultra 9 285HX, GeForce RTX 5080,

64 GB, 4 TB, Windows 11 Home

