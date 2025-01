Werbung

Auf der CES ist natürlich auch HP vertreten. Die Firma stellt ihre neuesten Gaming-Produkte der OMEN- und HyperX-Serien auf. Dazu zählt der neueste OMEN-Max-16-Laptop, der unter anderem auf KI-Technologie setzt. Die soll Leistung und Wärmeentwicklung automatisch und kontinuierlich anpassen, um unterbrechungsfreies Gameplay zu gewährleisten.

Der OMEN 16 wurde laut HP unter Berücksichtigung des Feedbacks seiner Kunden entwickelt. Darauf basierend hätte man vorwiegend ein flüssiges, fesselndes Spielerlebnis auf einem gekühlten und leisen Gerät geachtet. Das Spielerlebnis lässt sich mit dem neuen Unleashed-Modus des OMEN Gaming Hub anpassen. Mit dieser Funktion können Gamer die Energieeinstellungen auf Wunsch steuern, um die optimale Leistung zu erhalten.

Neue thermische Lösungen sollen für eine noch leisere Spielumgebung sorgen, da das Lüftergeräusch deutlich reduziert wurde. Dennoch soll die Kühlleistung besser sein als bei den Vorgängern, da man Lüftermodul und IR-Sensor überarbeitet und aus neuem thermischen Hochleistungsmaterial gefertigt hat. Außerdem hat HP den Luftstrom mit mehr Flügeln und einer zusätzlichen Heatpipe um das 1,49-fache erhöht. Das Gehäuse kann auf Wunsch in Schwarz oder Keramikweiß gekauft werden. Das Omen Light Studio ermöglicht die individuelle Beleuchtungskonfiguration der verbauten Vier-Zonen-RGB-Tastatur.

Eine Balance zwischen Leistung und Erschwinglichkeit soll der OMEN 16L Desktop bieten. Wer statt der mobilen Variante einen kompakten Gaming-PC mit hoher Leistung zu einem erschwinglichen Preis sucht, soll hier fündig werden. Der OMEN 16L Desktop verfügt je nach Konfiguration über die Leistung von bis zu Intel Core Ultra 7 oder AMD Ryzen 7. Im Grafikbereich warten Builds bis zu einem NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti oder AMD Radeon RX 7600 auf ihre Wahl.

Auch hier wurde an der Kühlung gearbeitet. Mit einem bis zu 120-mm-RGB-Lüfter an der Vorderseite, einem 90-mm-Lüfter an der Rückseite und einem 92-mm-RGB-Lüfter in Kombination mit zwei CPU-Heatpipes sorgt das neue Kühlsystem dafür, dass das Gerät reibungslos und leise läuft. Farblich können Spieler zwischen Panda und Shadow Black wählen.