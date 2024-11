Werbung

Der neue Gaming-Laptop ERAZER Major 15 X1, welcher bereits zur Gamescom 2024 angekündigt wurde, hat es endlich in den MEDION Shop geschafft. Das Gerät wurde als Highlight der diesjährigen Produktpalette präsentiert und richtet sich an anspruchsvolle Gamer sowie Content-Creator. Mit einer Kombination aus potenter Hardware und einem modernen wie minimalistischen Design will das Major 15 X1 die Nutzer überzeugen.

Im Inneren des ERAZER Major 15 X1 arbeitet ein Intel Core i9 Prozessor 14900HX, zusammen mit einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop-Grafikkarte. Mit 1 TB PCIe Gen 4x4 SSD und 16 GB DDR5 RAM will das Gerät zudem großzügige Speicheroptionen zur Verfügung stellen, die für eine schnelle Datenverarbeitung und einen reibungslosen Workflow sorgen können. Das Display setzt auf eine QHD+-Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel) mit einem 16:10 Seitenverhältnis und einer 100 % sRGB-Farbabdeckung. Die Hardware wird dabei von einem Aluminium-Gehäuse umschlossen, das dem Laptop eine gute Haptik verleihen soll.

Speziell fürs Gaming optimiert will der Laptop mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz für flüssige und schnelle Darstellungen von Bewegungen sorgen. Ergänzt wird das Major 15 X1 durch die hintergrundbeleuchtete RGB-Tastatur, die mit 16,7 Millionen Farben individuell angepasst werden kann, sowie durch einen integrierten Windows Copilot Button, der die Produktivität steigern soll. Intel WiFi 6E und Bluetooth 5.3 wollen hingegen stabile und schnelle Verbindungen sicherstellen.

Der Major 15 X1 ist ab sofort im MEDION Shop sowie bei Otto.de, Cyberport.de und Alternate.de zum Preis von 1.999 Euro erhältlich.