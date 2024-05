Werbung

MSI hat für das neue Crosshair 16 HX einen besonderen Kooperationspartner. Das Gerät erscheint in der limitierten Monster-Hunter-Edition. Dazu arbeitet man mit dem Publisher Capcom zusammen, die bei dem besonderen Look mitgearbeitet haben.

Die Monster Hunter-Serie von CAPCOM ist seit 2004 eine der beliebtesten Spiele-Reihen. Die Spieler treten darin gegen immer gefährlichere Monster an und fertigen sich neue Ausrüstung und Waffen aus besiegten Gegnern. Für Fans der Serie gibt es jetzt den MSI Crosshair 16 HX in der streng limitierten Monster Hunter Edition. Der Gaming-Laptop ist ab sofort zum Preis von 2.149,00 Euro über den MSI-Shop erhältlich. Aktuell läuft noch eine Sonder-Aktion zum Release und der Rechner ist um 250,00 Euro auf 1.899,00 Euro reduziert.

MSI gibt an, dass man mit der Special Edition zwei Jubiläen feiern will. Die Monster-Hunter-Spiele feiern ebenso ihr 20-jähriges Bestehen, wie MSI 20 Jahre Laptop-Business. Der MSI Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition kommt mit einer Rathalos-Prägung auf dem Laptop-Cover. Ergänzt wird das Erscheinungsbild durch weitere Designelemente auf der Tastaturseite und dem Touchpad, die mit einem Drachentotem und dem prägnanten goldenen MSI x Monster Hunter 20th Anniversary-Symbol verziert sind.

Beim Crosshair 16 HX D14VFKG-406 Monster Hunter Edition handelt es sich um das erste in Deutschland verfügbare Modell der Produktlinie überhaupt. Die Grafik der GeForce-RTX-40-Serie wird von Cooler-Boost-5-Kühlung unterstützt. Der Laptop hat einen QHD+ Bildschirm mit 240-Hz-Technik. Neben dem Monster-Hunter-Look findet sich eine Gaming-Tastatur mit 24-Zonen-Mystic-Light-RGB-Beleuchtung. Als Stromversorgung wurde ein 90-Wh-Akku verbaut.

MSI gibt an, dass weitere Special Editions im Monster-Hunter-Design in anderen Produktkategorien in Vorbereitung für den deutschsprachigen Markt sind. Alle Informationen zum Produkt finden sich auf der Seite von MSI.