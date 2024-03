Surface for Business

Werbung

Microsoft ergänzt seine Surface-Reihe um zwei neue Geräte. Diese sollen ab April erhältlich sein und wurden im Rahmen eines digitalen Events für Geschäftskunden und Partner vorgestellt.

Präsentiert wurden das Surface Pro 10 und der Surface Laptop 6. Die Geräte richten sich beide speziell an Geschäftskunden. Laut Microsoft sind es die ersten KI-gestützten Surface-PCs. Das bedeutet in diesem Fall, sie wurden von Grund auf so entworfen, dass sie mit Funktionen ausgestattet sind, die Geschäftskunden angefragt haben. Dazu zählt die Integration von Microsofts Copilot-KI, diverse Anschlüsse und NFC-Lesegeräte. Verbaut sind die neuesten Intel-Core-Ultra-Prozessoren und integrierte Neural Processing Units, die trotz verstärkter KI-Nutzung eine geringere Belastung für CPU und GPU ermöglichen sollen.

Mit der neuen Copilot-Taste auf dem Surface Laptop 6 und Surface Pro 10 und in Verbindung mit dem neuen Surface Pro Keyboard sind diese Geräte speziell für Copilot konzipiert. Die NPU-gesteuerten Surface-Studio-Kameras bieten einige Windows-Studio-Effekte. Beide Surfaces haben entspiegelte Displays. Sie sind außerdem ENERGY-STAR-zertifiziert und werden teilweise aus recycelten Materialien hergestellt. Entsprechend neuer Vorgaben können sie mit gekennzeichneten austauschbaren Komponenten repariert werden und haben einen integrierten Zugriff auf digitale Reparaturanleitungen.

Für das IT-Management wurde das Surface Management Portal aktualisiert. Hierüber können mehrere Geräte im System mit Microsoft Intune verwaltet werden. Das Surface IT-Toolkit hilft bei Bereitstellung, Sicherheit und Datenkonformität. Zur Inklusion sollen die Geräte dank der Verfügbarkeit eines neuen Surface Pro Keyboard mit einem großen Tastensatz für einfaches Lesen beitragen.

Surface Pro 10 for Business und Surface Laptop 6 for Business können ab 1.399 Euro vorbestellt werden. Ausgeliefert werden die Bestellungen ab April.