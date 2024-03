Werbung

In diesem Jahr will Qualcomm mit dem Snapdragon X Elite die etablierten Größen am Markt der Notebook-Prozessoren ärgern. Dazu sucht man sich natürlich auch die entsprechenden Partner. Zu einem Galaxy Book 4 Edge von Samsung gibt es entsprechende Geekbench-Ergebnisse, die deutlich besser aussehen als das, was vor einigen Wochen vermeldet wurde.

2.785 Punkte im Single-Threaded- und 14.000 Punkte im Multi-Threaded-Test liegen über, bzw. sind auf Niveau der aktuellen Core-Ultra- und Ryzen-Prozessoren im Notebook. Im Single-Threaded-Test schneller sind Apples M3-Chips, die auf über 3.000 Punkte kommen. Für den Multi-Threaded-Test kommt es natürlich auch darauf an, ob man hier eine Meteor Lake-U mit 2P+8E-Kernen zum Vergleich heranzieht oder eine stärkere Variante. Mit seinen zwölf Kernen scheint der Snapdragon X Elite den aktuellen Ryzen-Prozessoren mit maximal acht Kernen jedoch schon einmal überlegen zu sein.

Nicht nur die reine Leistung wird eine Rolle für die Notebooks mit Snapdragon X Elite spielen, denn die wenigsten Nutzer setzen sich hin und lassen erst einmal ein paar Benchmarks laufen. Es wird vor allem auf den Preis dieser Notebooks ankommen und dann kann der potentielle Käufer auf Basis eines Tests für sich abwägen, wie wichtig ihm der Vor- oder Nachteil in der Leistung ist.

Hierzu gibt es nun einige Preise des Samsung Galaxy Book 4 Edge, die von Winfuture aufgetan wurden. Mit 14-Zoll-Display, 512 GB SSD und 16 GB Arbeitsspeicher soll das Notebook im Bereich von 1.800 Euro bewegen. Das aktuelle MacBook Air mit M3 bietet für 1.759 Euro ebenfalls 16 GB Arbeitsspeicher und eine 512 GB fassende SSD. Die kleineren Varianten starten bereits ab 1.299 Euro. Ob auch Samsung für das Galaxy Book 4 Edge im drunterliegenden Preisbereich Ausstattungsvarianten plant, ist nicht bekannt.

Es deutet sich nun also an, dass der Einstiegspreis eines Notebooks mit Snapdragon X Elite nicht gerade niedrig ausfallen wird und der Preis womöglich kein ausschlaggebendes Argument sein kann. Also muss die Hardware durch ihre Leistung überzeugen. Spannend wird sicherlich auch die Akkulaufzeit, denn dies ist einer der Punkte, in denen die Notebooks mit ARM-SoC punkten können.

Die ersten Notebooks mit dem Snapdragon X Elite von Qualcomm sollen Mitte des Jahres erscheinen. Partner sind neben Samsung noch Acer, Asus, Lenovo und Microsoft.