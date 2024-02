Werbung

Auf der MWC 2024 hat Lenovo seine neuesten Produkte vorgestellt. Neben der Präsentation eines Proof of Concept für einen Notebook mit transparentem Bildschirm stellte der Konzern auch einige Neuerungen bei den Lenovo ThinkPads vor.

Den Start machen die Business-Notebooks der ThinkPad T-Serie. Die neueste Generation des ThinkPad T14, T14s und T16 ist jeweils mit einer Communication Bar ausgestattet. Diese enthält je eine 5-Megapixel-Kamera und Mikrofone mit Geräuschunterdrückung. Die Bar lässt sich einhändig öffnen und schließen. Die zuvor von Lenovo angekündigten taktilen Markierungen wurden nun integriert. Diese sollen die Zugänglichkeit verbessern und sehbehinderten Nutzern bei der Navigation auf der Tastatur helfen. Die Fn-Taste sitzt nun am linken Rand der Tastatur, wo sich sonst die STRG-Taste findet. Weitere Änderungen benennt Lenovo wie folgt:

ein Doppeltippen auf den TrackPoint öffnet das TrackPoint Quick Menu

die Lenovo View Anwendung bietet Tools zur Videoverbesserung für die Kamera

die 3M Optical Film Lösung ist für die optionalen WUXGA-Displays des ThinkPad T14 Gen 5 und T14s Gen 5 erhältlich.

die neuen ThinkPad T14- und T16-Modelle verfügen über verbesserte Reparierbarkeitsfunktionen

das neue ThinkPad T14 Gen 5 wird auch mit AMD Ryzen Prozessoren der 8040er Serie mit integrierter AMD Ryzen AI erhältlich sein

Lenovo will in Zukunft mehr auf Demontage und Recycling setzen. Man will bis 2025/2026 362 Millionen Kilo an Altprodukten zu recyceln. Weitere 136 Millionen Kilogramm an recycelten Kunststoffen sollen in denen Produkten Verwendung finden. Das Engagement von Lenovo für eine nachhaltigere Zukunft zeigt sich auch in der ThinkPad-Produktlinie. Hier steht laut Lenovo die Nachhaltigkeit vom Design bis zum End-of-Life-Management im Vordergrund. Bei der Herstellung werden recycelte Materialien verwendet. Außerdem sollen die Geräte einfach zu reparieren sein. Auch wird eher auf Aufrüstung statt Neukauf gesetzt.

Dafür wurden die ThinkPad T14 Gen 5 und T16 Gen 3 mit Hilfe des iFixit Solutions-Teams reparaturfreundlicher gestaltet. So wurden besondere visuelle Indikatoren für eine einfachere Reparatur hinzugefügt. Mit Unterstützung des iFixit-Teams hat Lenovo neue Reparaturanleitungen mit Videoanleitungen für alle CRU-Teile erstellt und die Bestellung dieser Teile erleichtert. Dies soll vor allem Kosteneinsparungen für Unternehmen und Privatpersonen bieten. So konnten das ThinkPad T14 Gen 5 und das T16 Gen 3 eine vorläufige iFixit-Reparaturbewertung von 9,3 von 10 Punkten erreichen.

Die neueste Generation Business-Notebooks soll ein optimales Ökosystem aus KI-Hardware- und Softwarelösungen bieten. Hierzu gibt es eine wachsende Auswahl an Softwareanwendungen, die von der speziellen KI-Beschleunigungsunterstützung profitieren. Copilot in Windows steht den Nutzern zusätzlich als alltäglicher KI-Begleiter zur Verfügung und funktioniert in vielen verschiedenen Apps unter Windows 11, um Einstellungen zu steuern, die Kreativität zu fördern und Zeit bei Aufgaben wie der Zusammenfassung von Webseiten und E-Mails zu sparen. Mit einem Druck auf die Copilot-Taste können Nutzer schnell auf den KI-Begleiter zugreifen. Die neuen ThinkPad Laptops sollen Arbeitsabläufe mit unterstützenden KI Software-Tools beschleunigen und ihre Anwendung komplett auf die KI-Integration ausrichten.