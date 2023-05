Werbung

System76 hat seinen portablen Laptop, dem Lemur Pro, einer Aktualisierung unterzogen. Der Laptop will laut System76 Leistung, Portabilität und Flexibilität ineinander vereinen. Damit soll der Lemur Pro ein ideales Werkzeug für diejenigen sein, die unterwegs arbeiten müssen, sei es bei der Datenerfassung im Feld oder bei der Arbeit von Entwicklern aus der Ferne.

Das 14,1 Zoll große Gerät misst 32,2 x 21,7 x 1,65 cm und soll dabei in der Basisversion auf 1,15 kg Gesamtgewicht kommen. Geschlossen lässt sich der Laptop damit mühelos in beinahe jeder Tasche unterbringen. Der Lemur Pro ist wahlweise mit einem Intel Core i5-1335U oder einem i7-1355U verfügbar. Beide Prozessoren verfügen über 10 Cores und 12 Threads. Als Grafikeinheit dienen bei den Prozessoren die Intel Iris Xe Graphics. Je nach Konfiguration lassen sich zudem bis zu 40 GB DDR5 mit 4.800 MHz auswählen, in der günstigsten Ausführung sind bereits 8 GB RAM vorinstalliert. Dazu können zwei M.2 SSDs mit bis zu 8 TB Speicherplatz ausgerüstet werden. Die Basisversion wird mit 250 GB ausgeliefert.

Das matte Display des Lemur Pro verfügt über die FullHD-Auflösung und ist an einem 180-Grad-Scharnier befestigt. Zusätzlich ist eine 1080p FullHD-Webcam installiert. Weiter verfügt der Laptop über einen 73 Wh Li-Ion-Akku, welcher eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden ermöglichen soll.

Dazu gesellen sich weitere Anschlüsse, darunter ein USB 3.2 Gen 2 Type-A, ein USB 3.2 Gen 1 Type-A, ein Thunderbolt 4 sowie ein MicroSD Card Reader. Ein HDMI-Anschluss ist ebenso mit an Board. Das Notebook nutzt bezüglich der Konnektivität Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3.

System76 setzt neben einer Open-Source-Firmware vor allem auch auf das Linux-Betriebssystem Pop!_OS, dessen Entwickler System76 ebenfalls ist. Dabei handelt es sich um ein Ubuntu Derivat mit einer Gnome-Desktopumgebung, weclhes ideal an das Gerät angepasst wurde.

Ausgeliefert wird das Gerät daher wahlweise mit Pop!_OS 22.04 LTS oder Ubuntu 22.04 LTS. Der Lemur Pro startet bei 1.149 US-Dollar.