Werbung

ASUS hat seine neusten Studiobooks, das ProArt Studiobook 16 OLED (H7604) und das ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7604), in den Verkauf gebracht. Die beiden Notebooks richten sich in erster Linie an kreative und professionelle Anwender.

Das Studiobook 16 und Pro 16 OLED sind hinsichtlich des Prozessors mit einem bis zu Intel Core i9-13980HX ausgestattet. Dazu gesellt sich beim ProArt Studiobook 16 OLED eine NVIDIA GeForce RTX 4070 Grafikeinheit. Das Studiobook Pro 16 OLED setzt hingegen auf eine NVIDIA Laptop-GPU der RTX 3000 der Ada-Generation. Die Grafikprozessoren sollen die Kreativ-Laptops fit für den professionellen Einsatz machen. Sie sollen in Zusammenarbeit mit dem integrierten MUX-Switch modernste KI-Berechnungen und programmierbares Shading ermöglichen.

Die bis zu 64 GB an DDR5-RAM sollen wiederum reibungsloses Multitasking sicherstellen. Hervorstechen tun die Studiobooks durch das integrierte ASUS Dial. Dieser physische Controller soll laut ASUS intuitiv zu bedienen sein und den Benutzern beim Entdecken neuer Arbeitsweisen helfen, durch das kreativen optimieren des eigenen Workflows. Mit ihm sollen Parameter in Kreativ-Apps sofort und präzise per Fingertipp gesteuert werden können.

Hinzu gesellt sich ein 180 Grad-Scharnier sowie eine vollwertige Stylus Unterstützung. Die 16-Zoll-Notebooks sind mit einem 3,2K-OLED-Touchdisplay im 16:10-Format ausgestattet und sollen eine Spitzenhelligkeit von 550 Nits mit 120 Hz bieten können. Dazu ebenso eine PANTONE-Validierung sowie eine DisplayHDR True Black 500-Zertifizierung. Dies soll zusammen mit dem äußerst niedrigen Delta-E Wert von unter zwei zu einer akkuraten und professionellen Farbgenauigkeit verhelfen.

Das ASUS ProArt Studiobook 16 OLED (H7604) ist ab sofort für 2.999 Euro in Deutschland verfügbar. Das ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED (W7604) seinerseits ab 3.499 Euro in Deutschland.