ie im Januar zur CES 2023 angekündigt, sind die neuen Gaming-Notebooks der Strix-Reihe ab sofort verfügbar. Das ROG Strix G17 und das Strix SCAR sollen leistungsstarke Hardware mit effizienter Kühlung vereinen.

Das ROG Strix G17 (G713) wartet in seiner stärksten Ausführung mit einem AMD Ryzen 9 7945HX und einer NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop auf, um für eine gute Gaming-Performance zu sorgen. Dem 17,3 Zoll großen Gaming-Notebook stehen zwei unterschiedliche Displays zur Auswahl. Potentielle Kunden können zwischen einem 240 Hz schnellen NanoEdge-WQHD-Display mit 2.560 x 1.440 Bildpunkten und 3ms Reaktionszeit oder einem Full-HD-(1.920 x 1.080)-IPS-Display mit 144 Hz wählen. Um die Hardware effizient zu kühlen, setzt ASUS auf ein Flüssigmetall-Kühlsystem. Dazu gesellt sich ein MUX-Switch, der das Leistungsangebot unterstreichen soll.

Das ROG Strix SCAR 17 (G733) setzt in seiner stärksten Variante ebenfalls auf einen AMD-Ryzen-9-7945HX-Prozessor. Allerdings steht diesem mit einer NVIDIA-GeForce-RTX-4090-Laptop-GPU ein nochmals stärkerer Grafikprozessor zur Seite. Das seinerseits 17 Zoll große Gerät soll mit seinem QHD-240Hz-Panel schnelle Bildwiederholraten und eine Reaktionszeit von nur 3 ms bieten können und verfügt zudem laut ASUS über eine Spitzenhelligkeit von 300 Nits. Auch in dieses Notebook lässt ASUS seine neueste Kühltechnologie in Form einer Flüssigmetall-Kühlung auf CPU und GPU einziehen. Die effiziente Kühlung soll es dem Gaming-Notebook ermöglichen, stets flüsterleise zu arbeiten. Neben einen MUX-Switch, der die Performance des Laptops automatisch anpassen kann, soll das NVIDIA-Advanced-Optimus-System zudem stets das beste Spielerlebnis bieten können.



Das ROG Strix G17 (G713) startet bei 1.999 Euro in Deutschland. Für das ROG Strix SCAR 17 (G733) werden hingegen 3.399 Euro veranschlagt. Beide Notebooks sind ab sofort bei ASUS selbst oder ausgewählten Online-Händlern verfügbar.